Україна евакуювала трьох моряків з полону хуситів

Міністерство закордонних справ України спільно з ГУР провели успішну операцію зі звільнення з полону хуситів трьох українських моряків. Незабаром вони повернуться додому.
Головні тези:
- Міністерство закордонних справ України разом з ГУР успішно евакуювали трьох українських моряків з полону хуситів на судні Galaxy Leader.
- Звільнені моряки перебувають у безпеці та готуються до повернення на батьківщину після року утримання.
- Міністерство закордонних справ висловило подяку султанату Оман за підтримку та сприяння у визволенні українських громадян.
- Операція по звільненню моряків включала складний переговорний процес з хуситами та іншими сторонами, який тривав понад рік.
- Інформація про захоплення судна Galaxy Leader та утримання на ньому українських моряків стала відомою в листопаді 2023 року.
Як пройшла операція з евакуації українських моряків
Як зазначається, українські моряки були затримані в листопаді 2023 року під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader.
Наразі звільнені моряки перебувають у безпеці під опікою українських дипломатів. Вони почуваються добре, мають необхідні документи та готуються до повернення на батьківщину.
МЗС України висловило подяку султанату Оман та його дипломатичному відомству за підтримку та сприяння у визволенні громадян.
За інформацією розвідки, звільнені моряки вже прямують на зустріч із рідними, після чого пройдуть реабілітацію.
Операція тривала понад рік і включала складний переговорний процес з хуситами та іншими залученими сторонами. Перший контакт із полоненими українцями було встановлено 3 квітня 2024 року — через п’ять місяців після захоплення судна.
Що відомо про захоплення судна Galaxy Leader
Нагадаємо, що в листопаді 2023 року єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader під прапором Багамських островів. На його борту перебував міжнародний екіпаж, до якого входили громадяни Болгарії, Філіппін, Мексики та України. Загалом — 25 осіб.
У січні 2024 року президент Володимир Зеленський підтвердив, що у полоні хуситів утримувалися четверо українських моряків, і держава докладає зусиль для їх звільнення.
22 січня з’явилася інформація у західних ЗМІ про звільнення екіпажу Galaxy Leader, однак офіційного підтвердження тоді ще не було.
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