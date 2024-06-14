Украина готовит соглашения о безопасности еще с 10 странами — Зеленский

Украина ведет переговоры с еще 10 странами по заключению двусторонних сделок по безопасности.

Зеленский анонсировал заключение договоров безопасности с другими странами

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что очень доволен соглашениями с Соединенными Штатами и Японией, подписавшихся на полях саммита Группы семи в Италии 13 июня.

В общей сложности уже 17 соглашений подписаны, еще 10 мы готовим к подписанию, — заявил Владимир Зеленский. Поделиться

Также он напомнил, что теперь Украина имеет двусторонние соглашения по безопасности со всеми членами "Семерки" в продолжении декларации G7 на полях вильнюсского саммита НАТО.

Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет

Соглашение, подписанное на полях саммита "Группы семи" в Италии, должно стать шагом на пути к "будущему членству Украины в НАТО" и подтверждает поддержку Соединенными Штатами Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.

Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украина нуждается в значительной военной силе, мощном потенциале и постоянных инвестициях в свою оборонно-промышленную базу, которые соответствовали бы стандартам Североатлантического Альянса, — говорится в тексте договора. Поделиться

Там также закреплено намерение США оказывать долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку "развитию украинских сил безопасности и обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдержать будущую агрессию".

В случае вооруженного нападения на Украину или угрозы такого нападения американские и украинские чиновники, согласно соглашению, встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться и определить, какие дополнительные оборонные нужды нужны Украине.

После Японии Соединенные Штаты стали 16-й страной, с которой Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности, и последней страной "Группы семи", с которой она была заключена.