Украина готовит соглашения о безопасности еще с 10 странами — Зеленский

Украина ведет переговоры с еще 10 странами по заключению двусторонних сделок по безопасности.
Главные тезисы
- Подписанные договора призваны обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины.
- США обязались предоставлять Украине материальную, техническую и оборонно-промышленную поддержку для укрепления ее обороноспособности.
- Соглашение предусматривает встречи между американскими и украинскими чиновниками в случае угрозы вооруженного нападения на Украину.
- Заключение соглашений о безопасности является важным шагом на пути Украины к потенциальному членству в НАТО.
Зеленский анонсировал заключение договоров безопасности с другими странами
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что очень доволен соглашениями с Соединенными Штатами и Японией, подписавшихся на полях саммита Группы семи в Италии 13 июня.
Также он напомнил, что теперь Украина имеет двусторонние соглашения по безопасности со всеми членами "Семерки" в продолжении декларации G7 на полях вильнюсского саммита НАТО.
Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет
Соглашение, подписанное на полях саммита "Группы семи" в Италии, должно стать шагом на пути к "будущему членству Украины в НАТО" и подтверждает поддержку Соединенными Штатами Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.
Там также закреплено намерение США оказывать долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку "развитию украинских сил безопасности и обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдержать будущую агрессию".
В случае вооруженного нападения на Украину или угрозы такого нападения американские и украинские чиновники, согласно соглашению, встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться и определить, какие дополнительные оборонные нужды нужны Украине.
После Японии Соединенные Штаты стали 16-й страной, с которой Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности, и последней страной "Группы семи", с которой она была заключена.
Впрочем, в США признают, что потенциально любой следующий президент Соединенных Штатов может выйти из соглашения о безопасности с Украиной, поскольку оно не предусматривает ратификации Конгрессом.
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