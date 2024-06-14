Україна готує безпекові угоди ще з 10 країнами — Зеленський

Україна веде переговори зі ще 10 країнами щодо укладання двосторонніх безпекових угод.
Головні тези:
- Володимир Зеленський анонсував успішні угоди з США та Японією та підкреслив важливість подальшої співпраці.
- Угода зі Сполученими Штатами надає Україні підтримку у захисті суверенітету та територіальної цілісності.
- Угода передбачає надання матеріальної, навчально-консультативної та оборонно-промислової підтримки для розвитку українських сил безпеки та оборони.
Зеленський анонсував укладання безпекових угод з іншими країнами
Президент України Володимир Зеленський відзначив, що дуже задоволений угодами зі Сполученими Штатами і Японією, які підписали на полях саміту Групи семи в Італії 13 червня.
Також він нагадав, що тепер Україна має двосторонні безпекові угоди з усіма членами "Сімки" у продовження декларації G7 на полях вільнюського саміту НАТО.
Україна та США підписали безпекову угоду на 10 років
Угода, підписана на полях саміту "Групи семи" в Італії, має стати кроком на шляху до "майбутнього членства України в НАТО" та підтверджує підтримку Сполученими Штатами Києва в захисті суверенітету й територіальної цілісності.
Там також закріплений намір США надавати довгострокову матеріальну, навчальну та консультативну, технічну, розвідувальну, безпекову, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для "розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну і стримати майбутню агресію".
У разі збройного нападу на Україну або загрози такого нападу американські та українські посадовці, згідно з угодою, зустрінуться протягом 24 годин, щоб проконсультуватися та визначити, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні.
Після Японії Сполучені Штати стали 16-ою країною, з якою Україна підписала двосторонню безпекову угоду, та останньою країною "Групи семи", з якою вона була укладена.
Втім, у США визнають, що потенційно будь-який наступний президент Сполучених Штатів може вийти з безпекової угоди з Україною, оскільки вона не передбачає ратифікації Конгресом.
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