Україна готує безпекові угоди ще з 10 країнами — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна готує безпекові угоди ще з 10 країнами — Зеленський

Офіс Президента України
зеленський

Україна веде переговори зі ще 10 країнами щодо укладання двосторонніх безпекових угод.

Головні тези:

 

  • Володимир Зеленський анонсував успішні угоди з США та Японією та підкреслив важливість подальшої співпраці.
  • Угода зі Сполученими Штатами надає Україні підтримку у захисті суверенітету та територіальної цілісності.
  • Угода передбачає надання матеріальної, навчально-консультативної та оборонно-промислової підтримки для розвитку українських сил безпеки та оборони.

Зеленський анонсував укладання безпекових угод з іншими країнами

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що дуже задоволений угодами зі Сполученими Штатами і Японією, які підписали на полях саміту Групи семи в Італії 13 червня.

Загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання, — заявив Володимир Зеленський.

Також він нагадав, що тепер Україна має двосторонні безпекові угоди з усіма членами "Сімки" у продовження декларації G7 на полях вільнюського саміту НАТО.

Україна та США підписали безпекову угоду на 10 років

Угода, підписана на полях саміту "Групи семи" в Італії, має стати кроком на шляху до "майбутнього членства України в НАТО" та підтверджує підтримку Сполученими Штатами Києва в захисті суверенітету й територіальної цілісності.

Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україна потребує значної військової сили, потужного потенціалу та постійних інвестицій у свою оборонно-промислову базу, які б відповідали стандартам Північноатлантичного Альянсу, — йдеться в тексті договору.

Там також закріплений намір США надавати довгострокову матеріальну, навчальну та консультативну, технічну, розвідувальну, безпекову, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для "розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну і стримати майбутню агресію".

У разі збройного нападу на Україну або загрози такого нападу американські та українські посадовці, згідно з угодою, зустрінуться протягом 24 годин, щоб проконсультуватися та визначити, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні.

Після Японії Сполучені Штати стали 16-ою країною, з якою Україна підписала двосторонню безпекову угоду, та останньою країною "Групи семи", з якою вона була укладена.

Втім, у США визнають, що потенційно будь-який наступний президент Сполучених Штатів може вийти з безпекової угоди з Україною, оскільки вона не передбачає ратифікації Конгресом.

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