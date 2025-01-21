Украина и Албания заключили важное 10-летнее соглашение

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эдди Рама подписали 10-летнее соглашение о сотрудничестве и поддержке.
Главные тезисы
- Украина и Албания подписали 10-летнее соглашение о сотрудничестве и поддержке, охватывающее безопасность, политическое сотрудничество и гуманитарную помощь.
- Кроме того, Албания внесет свой вклад в коалицию истребителей.
Что известно о соглашении Украины и Албании
Как отмечают в Офисе президента Украины, документ состоит из 5 частей:
безопасность и оборона;
политическое сотрудничество;
гуманитарная помощь;
сотрудничество на случай грядущего нападения России;
заключительные положения.
На этом фоне Владимир Зеленский поблагодарил Албанию за поддержку евроинтеграционного пути Киева, усиление позиций на поле боя и "приближение справедливого и длительного мира для Украины".
Что важно понимать, это не первый двусторонний документ между Киевом и Тираной. Главы обеих стран в феврале 2024 года подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.
Более того, в январе 2025 года в Киеве начало работу посольство Албании.
Что известно о соглашении Украины и Великобритании
16 января Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве.
Она стремится построить прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и т.д.
Соответствующее соглашение подписал украинский лидер Владимир Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, прибывшим накануне в Киев с неанонсированным визитом.
На этом фоне Кир Стармер заявил, что Британия готова принять участие в миротворческой миссии ради возвращения мира в Украину.
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