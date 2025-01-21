Украина и Албания заключили важное 10-летнее соглашение

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эдди Рама подписали 10-летнее соглашение о сотрудничестве и поддержке.

Что известно о соглашении Украины и Албании

Как отмечают в Офисе президента Украины, документ состоит из 5 частей:

безопасность и оборона; политическое сотрудничество; гуманитарная помощь; сотрудничество на случай грядущего нападения России; заключительные положения.

Албания оказывает Украине военную и гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения и продлит поддержку в течение всего десятилетнего срока соглашения. Также Албания внесет свой вклад в коалицию истребителей. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне Владимир Зеленский поблагодарил Албанию за поддержку евроинтеграционного пути Киева, усиление позиций на поле боя и "приближение справедливого и длительного мира для Украины".

Владимир Зеленский и Эди Рама (Фото: president.gov.ua)

Что важно понимать, это не первый двусторонний документ между Киевом и Тираной. Главы обеих стран в феврале 2024 года подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

Более того, в январе 2025 года в Киеве начало работу посольство Албании.

Что известно о соглашении Украины и Великобритании

16 января Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве.

Она стремится построить прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и т.д.

Соответствующее соглашение подписал украинский лидер Владимир Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, прибывшим накануне в Киев с неанонсированным визитом.

Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Поделиться

На этом фоне Кир Стармер заявил, что Британия готова принять участие в миротворческой миссии ради возвращения мира в Украину.