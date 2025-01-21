Україна та Албанія уклали важливу 10-річну угоду

Український лідер Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Албанії Еді Рама підписали 10-річну угоду про співробітництво та підтримку.

Що відомо про угоду України та Албанії

Як зазначають в Офісі президента України, документ складається з 5 частин:

безпека та оборона; політична співпраця; гуманітарна допомога; співпраця на випадок майбутнього нападу Росії; прикінцеві положення.

Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення та продовжить підтримку протягом усього десятирічного терміну угоди. Також Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі Володимир Зеленський висловив вдячність Албанії за підтримку євроінтеграційного шляху Києва, посилення позицій на полі бою та "наближення справедливого й тривалого миру для України".

Володимир Зеленський і Еді Рама (Фото: president.gov.ua)

Що важливо розуміти, це не перший двосторонній документ між Києвом і Тираною. Глави обох країн у лютому 2024 року підписали Договір про дружбу та співробітництво.

Ба більше в січні 2025 року в Києві почало роботу посольство Албанії.

Що відомо про угоду України та Британії

16 січня Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство.

Вона має на меті побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.

Відповідну угоду підписав український лідер Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, який напередодні прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про 100-річне партнерство. Поширити

На цьому тлі Кір Стармер заявив, що Британія готова взяти участь у миротворчій місії задля повернення миру в Україну.