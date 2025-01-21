Україна та Албанія уклали важливу 10-річну угоду

Український лідер Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Албанії Еді Рама підписали 10-річну угоду про співробітництво та підтримку.
Головні тези:
- Україна та Албанія підписали 10-річну угоду про співробітництво та підтримку, яка охоплює безпеку, політичну співпрацю та гуманітарну допомогу.
- Окрім того, Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів.
Що відомо про угоду України та Албанії
Як зазначають в Офісі президента України, документ складається з 5 частин:
безпека та оборона;
політична співпраця;
гуманітарна допомога;
співпраця на випадок майбутнього нападу Росії;
прикінцеві положення.
На цьому тлі Володимир Зеленський висловив вдячність Албанії за підтримку євроінтеграційного шляху Києва, посилення позицій на полі бою та "наближення справедливого й тривалого миру для України".
Що важливо розуміти, це не перший двосторонній документ між Києвом і Тираною. Глави обох країн у лютому 2024 року підписали Договір про дружбу та співробітництво.
Ба більше в січні 2025 року в Києві почало роботу посольство Албанії.
Що відомо про угоду України та Британії
16 січня Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство.
Вона має на меті побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.
Відповідну угоду підписав український лідер Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, який напередодні прибув до Києва з неанонсованим візитом.
На цьому тлі Кір Стармер заявив, що Британія готова взяти участь у миротворчій місії задля повернення миру в Україну.
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