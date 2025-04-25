Украина и Европа отреагировали на мирный план Трампа — детали
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Европа отреагировали на мирный план Трампа — детали

Украина
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Территориальные вопросы будут обсуждаться и разрешаться после полного и безусловного прекращения огня между Россией и Украиной.

Главные тезисы

  • Украина и европейские партнеры в своих поправках к мирному плану президента США Дональда Трампа убрали пункт о том, что "Украина не будет пытаться вступить в НАТО".
  • Украина получает надежные гарантии безопасности, включая подобные 5 статьи НАТО от США.

Украина совместно с европейскими партнерами ответила на мирный план Трампа

Украина и европейские партнеры в своих поправках к мирному плану президента США Дональда Трампа убрали пункт о том, что "Украина не будет пытаться вступить в НАТО".

Об этом сообщает издание Reuters, опубликовавшее полный ответ украинской и европейской стороны.

Отмечается, что этот ответ представители США увезли своему президенту.

Прекращение огня:

  • Обязаться к полному и безусловному прекращению огня в небе, на суше и на море.

  • Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и модальностей для мирного соглашения.

  • Мониторинг прекращения огня под руководством США и поддержки третьих стран.

  • Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленников.

Гарантии безопасности для Украины:

  • Украина получает надежные гарантии безопасности, включая подобные 5-й статьи НАТО от США, пока среди союзников нет консенсуса относительно вступления Украины в НАТО (т.е. обязательства стран-гарантов вступить в войну с РФ в случае нового вторжения).

  • Никаких ограничений для ВСУ.

  • Государствами-гарантами будет являться специальная группа европейских стран и желающих неевропейских стран. Никаких ограничений присутствия, оружия и операций дружественных иностранных сил на территории Украины.

  • Украина стремится к вступлению в ЕС.

Территория:

  • Территориальные вопросы будут обсуждаться и разрешаться после полного и безусловного прекращения огня.

  • Территориальные переговоры начинаются на основе ситуации на линии контроля фронта.

  • Украина возвращает контроль над Запорожской АЭС с участием США и Каховской дамбой.

  • У Украины беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика:

  • Украина и США реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых.

  • Украина будет полностью реконструирована и получит финансовую компенсацию, в том числе на средства российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине.

  • Санкции США, наложенные на Россию с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения (отзыв).

Также они вычеркнули пункты о том, что:

  • США де-юре признают Крым российским и де-факто признают контроль РФ над Луганской областью, частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

  • Украина возвращает Харьковскую область.

  • Украина передает контроль над Запорожской АЭС США, а электричество будет распределяться обеими сторонами.

  • США и РФ будут сотрудничать в энергетическом и других производственных секторах.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мирный план Трампа по Украине — что задумал президент США
Что известно о мирном плане Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мирный план" Трампа относительно Украины спровоцировал раскол в НАТО
Что не так с "мирным планом" Трампа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Окончание войны России против Украины. В Германии жестко раскритиковали "мирный план" Трампа
ФРГ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?