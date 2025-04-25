Украина и Европа отреагировали на мирный план Трампа — детали

Территориальные вопросы будут обсуждаться и разрешаться после полного и безусловного прекращения огня между Россией и Украиной.
Главные тезисы
- Украина и европейские партнеры в своих поправках к мирному плану президента США Дональда Трампа убрали пункт о том, что "Украина не будет пытаться вступить в НАТО".
- Украина получает надежные гарантии безопасности, включая подобные 5 статьи НАТО от США.
Украина совместно с европейскими партнерами ответила на мирный план Трампа
Украина и европейские партнеры в своих поправках к мирному плану президента США Дональда Трампа убрали пункт о том, что "Украина не будет пытаться вступить в НАТО".
Об этом сообщает издание Reuters, опубликовавшее полный ответ украинской и европейской стороны.
Отмечается, что этот ответ представители США увезли своему президенту.
Прекращение огня:
Обязаться к полному и безусловному прекращению огня в небе, на суше и на море.
Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и модальностей для мирного соглашения.
Мониторинг прекращения огня под руководством США и поддержки третьих стран.
Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленников.
Гарантии безопасности для Украины:
Украина получает надежные гарантии безопасности, включая подобные 5-й статьи НАТО от США, пока среди союзников нет консенсуса относительно вступления Украины в НАТО (т.е. обязательства стран-гарантов вступить в войну с РФ в случае нового вторжения).
Никаких ограничений для ВСУ.
Государствами-гарантами будет являться специальная группа европейских стран и желающих неевропейских стран. Никаких ограничений присутствия, оружия и операций дружественных иностранных сил на территории Украины.
Украина стремится к вступлению в ЕС.
Территория:
Территориальные вопросы будут обсуждаться и разрешаться после полного и безусловного прекращения огня.
Территориальные переговоры начинаются на основе ситуации на линии контроля фронта.
Украина возвращает контроль над Запорожской АЭС с участием США и Каховской дамбой.
У Украины беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
Экономика:
Украина и США реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых.
Украина будет полностью реконструирована и получит финансовую компенсацию, в том числе на средства российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине.
Санкции США, наложенные на Россию с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения (отзыв).
Также они вычеркнули пункты о том, что:
США де-юре признают Крым российским и де-факто признают контроль РФ над Луганской областью, частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.
Украина возвращает Харьковскую область.
Украина передает контроль над Запорожской АЭС США, а электричество будет распределяться обеими сторонами.
США и РФ будут сотрудничать в энергетическом и других производственных секторах.
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