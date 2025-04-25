Украина и Европа отреагировали на мирный план Трампа — детали

Территориальные вопросы будут обсуждаться и разрешаться после полного и безусловного прекращения огня между Россией и Украиной.

Украина совместно с европейскими партнерами ответила на мирный план Трампа

Украина и европейские партнеры в своих поправках к мирному плану президента США Дональда Трампа убрали пункт о том, что "Украина не будет пытаться вступить в НАТО".

Об этом сообщает издание Reuters, опубликовавшее полный ответ украинской и европейской стороны.

Отмечается, что этот ответ представители США увезли своему президенту.

Прекращение огня:

Обязаться к полному и безусловному прекращению огня в небе, на суше и на море.

Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и модальностей для мирного соглашения.

Мониторинг прекращения огня под руководством США и поддержки третьих стран.

Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленников.

Гарантии безопасности для Украины:

Украина получает надежные гарантии безопасности, включая подобные 5-й статьи НАТО от США, пока среди союзников нет консенсуса относительно вступления Украины в НАТО (т.е. обязательства стран-гарантов вступить в войну с РФ в случае нового вторжения).

Никаких ограничений для ВСУ.

Государствами-гарантами будет являться специальная группа европейских стран и желающих неевропейских стран. Никаких ограничений присутствия, оружия и операций дружественных иностранных сил на территории Украины.

Украина стремится к вступлению в ЕС.

Территория:

Территориальные вопросы будут обсуждаться и разрешаться после полного и безусловного прекращения огня.

Территориальные переговоры начинаются на основе ситуации на линии контроля фронта.

Украина возвращает контроль над Запорожской АЭС с участием США и Каховской дамбой.

У Украины беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика:

Украина и США реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых.

Украина будет полностью реконструирована и получит финансовую компенсацию, в том числе на средства российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине.

Санкции США, наложенные на Россию с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения (отзыв).

Также они вычеркнули пункты о том, что: