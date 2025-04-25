Україна та Європа відреагували на "мирний план" Трампа — деталі

Територіальні питання будуть обговорюватися та вирішуватися після повного та безумовного припинення вогню між Росією та Україною.

Україна спільно з європейськими партнерами відповіла на “мирний план” Трампа

Україна та європейські партнери у своїх виправленнях до мирного плану президента США Дональда Трампа прибрали пункт про те, що "Україна не намагатиметься вступити до НАТО".

Про це повідомляє видання Reuters, яке опублікувала повну відповідь української та європейської сторони.

Зазначається, що цю відповідь представники США повезли своєму президенту.

Припинення вогню:

Зобов’язатись до повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі.

Обидві сторони негайно вступають у переговори щодо технічної реалізації за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та модальностей для повної мирної угоди.

Моніторинг припинення вогню під керівництвом США та підтримки третіх країн.

Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх військовополонених (принцип "всіх на всіх"). Росія повинна звільнити всіх цивільних полонених.

Гарантії безпеки для України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки, включаючи подібні 5-й статті НАТО від США доти, доки серед союзників немає консенсусу щодо вступу України до НАТО (тобто зобов'язання країн-гарантів вступити у війну з РФ у разі нового вторгнення).

Жодних обмежень для ЗСУ.

Державами-гарантами буде спеціальна група європейських країн і бажаючих неєвропейських країн. Жодних обмежень щодо присутності, зброї та операцій дружніх іноземних сил на території України.

Україна прагне вступу до ЄС.

Територія:

Територіальні питання будуть обговорюватися та вирішуватися після повного та безумовного припинення вогню.

Територіальні переговори починаються на основі ситуація на лінії контролю фронту.

Україна повертає контроль над Запорізькою АЕС за участю США, а також Каховською дамбою.

Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

Економіка:

Україна та США реалізують угоду про економічне співробітництво та корисні копалини.

Україна буде повністю реконструйована та отримає фінансову компенсацію, в тому числі коштом російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими, доки Росія не відшкодує збитки Україні.

Санкції США, накладені на Росію з 2014 року, можуть бути поступово пом’якшені після досягнення стійкого миру та відновлені у разі порушення мирної угоди (відклик).

Також вони викреслили пункти про те, що: