Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписали 11 апреля двустороннее соглашение о безопасности.
Что известно о подписанном соглашении с Латвией
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Латвия обязалась оказывать Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно и взяла на себя десятилетние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях.
Также Латвия будет способствовать вступлению Украины в Евросоюз и НАТО.
Гарантии безопасности для Украины
На Вильнюсском саммите НАТО страны "Большой семерки" подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.
В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. В частности, предусматривается гарантия помощи нашей стране в случае повторной агрессии со стороны Российской Федерации.
Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:
Великобритания;
Канада;
Германия;
Франция;
Дания;
Италия;
Финляндия;
Нидерланды.
В частности, на днях Украина и Португалия также договорились о начале переговоров о подписании двустороннего соглашения по безопасности.
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