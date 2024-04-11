Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности

Что известно о подписанном соглашении с Латвией

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Латвия обязалась оказывать Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно и взяла на себя десятилетние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях.

Также Латвия будет способствовать вступлению Украины в Евросоюз и НАТО.

Спасибо дружественной Латвии! Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость, — написал украинский президент Владимир Зеленский. Поделиться

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны "Большой семерки" подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. В частности, предусматривается гарантия помощи нашей стране в случае повторной агрессии со стороны Российской Федерации.

Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

Великобритания;

Канада;

Германия;

Франция;

Дания;

Италия;

Финляндия;

Нидерланды.

В частности, на днях Украина и Португалия также договорились о начале переговоров о подписании двустороннего соглашения по безопасности.