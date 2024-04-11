Україна та Латвія підписали двосторонню угоду з безпеки

Що відомо про підписану угоду з Латвією

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Латвія зобовʼязалася надавати Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку та взяла на себе десятирічні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях.

Також Латвія сприятиме вступу України до Євросоюзу й НАТО.

Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність, — написав український президент Володимир Зеленський. Поширити

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Зокрема передбачається гарантія допомоги нашій країні у разі повторної агресії з боку Російської Федерації.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

Британія;

Канада;

Німеччина;

Франція;

Данія;

Італія;

Фінляндія;

Нідерланди.

Зокрема на днях Україна й Португалія також домовились про початок переговорів щодо підписання двосторонньої угоди з безпеки.