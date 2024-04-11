Україна та Латвія підписали двосторонню угоду з безпеки
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна та Латвія підписали двосторонню угоду з безпеки

Володимир Зеленський
латвія

Президент України Володимир Зеленський і президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписали 11 квітня двосторонню безпекову угоду.

Що відомо про підписану угоду з Латвією

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Латвія зобовʼязалася надавати Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку та взяла на себе десятирічні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях.

Також Латвія сприятиме вступу України до Євросоюзу й НАТО.

Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність, — написав український президент Володимир Зеленський.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Зокрема передбачається гарантія допомоги нашій країні у разі повторної агресії з боку Російської Федерації.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

  • Британія;

  • Канада;

  • Німеччина;

  • Франція;

  • Данія;

  • Італія;

  • Фінляндія;

  • Нідерланди.

Зокрема на днях Україна й Португалія також домовились про початок переговорів щодо підписання двосторонньої угоди з безпеки.

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