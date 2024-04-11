Україна та Латвія підписали двосторонню угоду з безпеки

Президент України Володимир Зеленський і президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписали 11 квітня двосторонню безпекову угоду.
Що відомо про підписану угоду з Латвією
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Латвія зобовʼязалася надавати Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку та взяла на себе десятирічні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях.
Також Латвія сприятиме вступу України до Євросоюзу й НАТО.
Гарантії безпеки для України
На Вільнюському саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.
У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Зокрема передбачається гарантія допомоги нашій країні у разі повторної агресії з боку Російської Федерації.
Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:
Британія;
Канада;
Німеччина;
Франція;
Данія;
Італія;
Фінляндія;
Нідерланди.
Зокрема на днях Україна й Португалія також домовились про початок переговорів щодо підписання двосторонньої угоди з безпеки.
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