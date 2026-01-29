Украина и Молдова получат 153 млн евро экстренной помощи от ЕС

Европейская комиссия объявляет о выделении 153 млн евро экстренной помощи Украине и Молдове, принимающей украинских беженцев.
Главные тезисы
Украина и Молдова получат экстренную помощь от ЕС
Миллионы украинцев сталкиваются с морозами без электроэнергии во время продолжительных российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Отвечая на неотложные нужды, ЕС выделяет первые 145 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины, «чтобы обеспечить защиту, жилье, еду, денежную помощь, психосоциальную поддержку и доступ к воде и медицинским услугам».
Еще 8 миллионов евро поддержат размещение сбежавших от войны украинских беженцев в Молдове.
Наряду с этим выделение гуманитарной помощи ЕС усилило чрезвычайную энергетическую помощь:
ЕС оказывает гуманитарную помощь Украине с начала агрессии РФ в 2014 году и активно действует по всей стране, предоставляя приоритет труднодоступным районам вблизи линии фронта в восточных и южных областях.
С момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Еврокомиссия выделила более 1,4 млрд евро на программы гуманитарной помощи Украине и Молдове.
