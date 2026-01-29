Украина и Молдова получат 153 млн евро экстренной помощи от ЕС

Украина и Молдова получат экстренную помощь от ЕС

Миллионы украинцев сталкиваются с морозами без электроэнергии во время продолжительных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Отвечая на неотложные нужды, ЕС выделяет первые 145 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины, «чтобы обеспечить защиту, жилье, еду, денежную помощь, психосоциальную поддержку и доступ к воде и медицинским услугам».

Еще 8 миллионов евро поддержат размещение сбежавших от войны украинских беженцев в Молдове.

Наряду с этим выделение гуманитарной помощи ЕС усилило чрезвычайную энергетическую помощь:

На этой неделе было доставлено 447 электрогенераторов стоимостью 3,7 миллиона евро для возобновления электроснабжения больниц, приютов и других важных служб. Еще 500 генераторов сейчас разворачиваются, все из стратегических резервов rescEU, чтобы поддерживать работу основных услуг. Поделиться

ЕС оказывает гуманитарную помощь Украине с начала агрессии РФ в 2014 году и активно действует по всей стране, предоставляя приоритет труднодоступным районам вблизи линии фронта в восточных и южных областях.