Європейська комісія оголошує про виділення 153 млн євро екстреної допомоги Україні та Молдові, яка приймає українських біженців.
Головні тези:
- Україна та Молдова отримають 153 млн євро екстреної допомоги від ЄС для підтримки українських біженців.
- Під час тривалих російських ударів по енергетичній інфраструктурі мільйони українців залишаються без електроенергії, тому важливо забезпечити їх гуманітарну підтримку.
- Європейська комісія надає не лише фінансову, але й надзвичайну енергетичну допомогу Україні для відновлення електропостачання лікарень та інших важливих установ.
Україна та Молдова отримають екстрену допомогу від ЄС
Мільйони українців стикаються з морозами без електроенергії під час тривалих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Відповідаючи на нагальні потреби, ЄС виділяє перші 145 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України, «щоб забезпечити захист, житло, їжу, грошову допомогу, психосоціальну підтримку та доступ до води та медичних послуг».
Ще 8 мільйонів євро підтримають розміщення українських біженців, які втекли від війни, у Молдові.
Поряд із цим виділенням гуманітарної допомоги ЄС посилив надзвичайну енергетичну допомогу:
ЄС надає гуманітарну допомогу Україні з початку агресії РФ у 2014 році та активно діє по всій країні, надаючи пріоритет важкодоступним районам поблизу лінії фронту в східних і південних областях.
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Єврокомісія виділила понад 1,4 мільярда євро на програми гуманітарної допомоги Україні та Молдові.
