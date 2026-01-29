Україна та Молдова отримають 153 млн євро екстреної допомоги від ЄС

Європейська комісія оголошує про виділення 153 млн євро екстреної допомоги Україні та Молдові, яка приймає українських біженців.

Україна та Молдова отримають екстрену допомогу від ЄС

Мільйони українців стикаються з морозами без електроенергії під час тривалих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Відповідаючи на нагальні потреби, ЄС виділяє перші 145 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України, «щоб забезпечити захист, житло, їжу, грошову допомогу, психосоціальну підтримку та доступ до води та медичних послуг».

Ще 8 мільйонів євро підтримають розміщення українських біженців, які втекли від війни, у Молдові.

Поряд із цим виділенням гуманітарної допомоги ЄС посилив надзвичайну енергетичну допомогу:

Цього тижня було доставлено 447 електрогенераторів вартістю 3,7 мільйона євро, щоб відновити електропостачання лікарень, притулків та інших важливих служб. Ще 500 генераторів зараз розгортаються, усі — зі стратегічних резервів rescEU, щоб підтримувати роботу основних послуг. Поширити

ЄС надає гуманітарну допомогу Україні з початку агресії РФ у 2014 році та активно діє по всій країні, надаючи пріоритет важкодоступним районам поблизу лінії фронту в східних і південних областях.