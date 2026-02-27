Украина и Россия договорились о локальном перемирии

27 февраля стало известно, что официальные Киев и Москва согласились на локальное прекращение огня в Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это решение поможет обеспечить безопасный процесс ремонта резервных линий электропередач.

О чем договорились Украина и РФ

Принятие решения о локальном прекращении боевых действий официально подтвердила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Представители агентства утверждают, что по состоянию на сегодня действует еще одно локально перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ.

Его главная цель — восстановление резервного электроснабжения Запорожской АЭС напряжением 330 кВ.

С заявлением по этому поводу уже выдвинул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси:

Продолжаются работы по разминированию, чтобы обеспечить безопасный доступ для ремонтных бригад. Поделиться

Another IAEA-brokered local ceasefire is now in effect to enable restoration of the 330 kV backup power supply to the Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.



“Demining activities are ongoing to ensure safe access for the repair teams,” Director General @RafaelMGrossi said. pic.twitter.com/wqRGs2Fipv — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 27, 2026

Информационное агентство Reuters узнало дополнительные подробности от представителей российских властей.

Последние уверяют, что одна из внешних линий электропередач все еще работает, а ремонт другой займет минимум неделю.

Кроме того, указано, что уровень радиации в Запорожской атомной электростанции находится в пределах нормы.