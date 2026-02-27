Украина и Россия договорились о локальном перемирии

27 февраля стало известно, что официальные Киев и Москва согласились на локальное прекращение огня в Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это решение поможет обеспечить безопасный процесс ремонта резервных линий электропередач.
Главные тезисы
- Это уже не первый случай, когда Украина и РФ договариваются о локальном перемирии.
- Посредником в переговорах такого рода является МАГАТЭ.
О чем договорились Украина и РФ
Принятие решения о локальном прекращении боевых действий официально подтвердила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Представители агентства утверждают, что по состоянию на сегодня действует еще одно локально перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ.
Его главная цель — восстановление резервного электроснабжения Запорожской АЭС напряжением 330 кВ.
С заявлением по этому поводу уже выдвинул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси:
Информационное агентство Reuters узнало дополнительные подробности от представителей российских властей.
Последние уверяют, что одна из внешних линий электропередач все еще работает, а ремонт другой займет минимум неделю.
Кроме того, указано, что уровень радиации в Запорожской атомной электростанции находится в пределах нормы.
Официальный Киев последние события и договоренности с Россией пока никак не комментировал.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-