Украина и Россия договорились о локальном перемирии
Украина
Украина и Россия договорились о локальном перемирии

О чем договорились Украина и РФ
Источник:  МАГАТЭ

27 февраля стало известно, что официальные Киев и Москва согласились на локальное прекращение огня в Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это решение поможет обеспечить безопасный процесс ремонта резервных линий электропередач.

Главные тезисы

  • Это уже не первый случай, когда Украина и РФ договариваются о локальном перемирии.
  • Посредником в переговорах такого рода является МАГАТЭ.

О чем договорились Украина и РФ

Принятие решения о локальном прекращении боевых действий официально подтвердила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Представители агентства утверждают, что по состоянию на сегодня действует еще одно локально перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ.

Его главная цель — восстановление резервного электроснабжения Запорожской АЭС напряжением 330 кВ.

С заявлением по этому поводу уже выдвинул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси:

Продолжаются работы по разминированию, чтобы обеспечить безопасный доступ для ремонтных бригад.

Информационное агентство Reuters узнало дополнительные подробности от представителей российских властей.

Последние уверяют, что одна из внешних линий электропередач все еще работает, а ремонт другой займет минимум неделю.

Кроме того, указано, что уровень радиации в Запорожской атомной электростанции находится в пределах нормы.

Официальный Киев последние события и договоренности с Россией пока никак не комментировал.

