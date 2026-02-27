Украина уничтожила сеть, которая помогала залетать "Шахедам" из Беларуси
Украина уничтожила сеть, которая помогала залетать "Шахедам" из Беларуси

Федоров рассказал о новой успешной операции Украины
Глава Минобороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что успешно удалось ликвидировать современную систему связи, позволяющую российским "Шахедам" залетать на север Украины по направлению из Беларуси.

Главные тезисы

  • Ликвидация Mesh-сети положительно сказалась на обороноспособности Киева и центральной части Украины.
  • Детали операции раскрыл Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Федоров рассказал о новой успешной операции Украины

Нам удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали "Шахеды" на севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

Однако пока глава оборонного ведомства не рассказал, как удалось успешно ликвидировать эту сеть и в как она была организована.

Журналисты решили узнать детали операции от советника Михаила Федорова — Сергея "Флеша" Бескрестнова.

По словам последнего, Mesh-сеть работает таким образом, что все ее участники фактически являются ретронсляторами друг для друга.

Однако, что важно понимать, указанную сеть одновременно, нужно соединять с управлением, с российскими операторами, управляющими процессом.

Бескрестнов официально подтвердил журналистам, что такие пункты управления находятся на территории России и были на территории Беларуси.

Как это выглядит? Это обычная башня мобильного оператора или какая-то другая, высотой 70-80 метров, на которой стоят мощные антенны, направленные в сторону Украины. То есть это такие узловые точки, по которым информация от "Шахедов" поступает в пункт управления, — объяснил советник Федорова.

