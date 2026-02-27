Україна знищила мережу, що допомагала залітати "Шахедам" з Білорусі
Федоров розповів про нову успішну операцію України
Read in English
Джерело:  Українська правда

Глава Міноборони України Михайло Федоров офіційно підтвредив, що успішно вдалося ліквідувати сучасну систему зв'язку, що давала можливість російським "Шахедам" залітати на північ України з напрямку Білорусі.

Головні тези:

  • Ліквідація Mesh-мережі позитивно позначилася на обороноздатності Києва та центральної частини України.
  • Деталі операції розкрив Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Нам вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували "Шахеди" на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України.

Михайло Федоров

Міністр оборони України

Однак поки глава оборонного відомства не розповів, як саме вдалося успішно ліквідувати цю мережу та в як вона була організована.

Журналісти вирішили дізнатися деталі операції від радника Михайла Федорова — Сергія "Флеша" Бескрестнова.

За слова останнього, Mesh-мережа працює таким чином, що всі її учасники фактично є ретронсляторами один для одного.

Однак, що важливо розуміти, вказану мережу одночасно, потрібно з'єднувати з керуванням, з російськими операторами, які керують процесом.

Бескрестнов офіційно підтвердив журналістам, що такі пункти керування є на території Росії і були на території Білорусі.

Як це виглядає? Це звичайна вежа мобільного оператора, чи якась інша, висотою 70-80 метрів, на якій стоять потужні антени спрямовані у бік України. Тобто це такі вузлові точки, через які інформація від "Шахедів" надходить до пункту керування, — пояснив радник Федорова.

