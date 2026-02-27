Україна знищила мережу, що допомагала залітати "Шахедам" з Білорусі

Глава Міноборони України Михайло Федоров офіційно підтвредив, що успішно вдалося ліквідувати сучасну систему зв'язку, що давала можливість російським "Шахедам" залітати на північ України з напрямку Білорусі.
Головні тези:
- Ліквідація Mesh-мережі позитивно позначилася на обороноздатності Києва та центральної частини України.
- Деталі операції розкрив Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Федоров розповів про нову успішну операцію України
Однак поки глава оборонного відомства не розповів, як саме вдалося успішно ліквідувати цю мережу та в як вона була організована.
Журналісти вирішили дізнатися деталі операції від радника Михайла Федорова — Сергія "Флеша" Бескрестнова.
За слова останнього, Mesh-мережа працює таким чином, що всі її учасники фактично є ретронсляторами один для одного.
Однак, що важливо розуміти, вказану мережу одночасно, потрібно з'єднувати з керуванням, з російськими операторами, які керують процесом.
Бескрестнов офіційно підтвердив журналістам, що такі пункти керування є на території Росії і були на території Білорусі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-