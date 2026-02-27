Україна уразила російську нафтобазу та кілька логістичних об’єктів
Україна уразила російську нафтобазу та кілька логістичних об’єктів

27 лютого Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив нові успішні діпстрайки Сил оборони. Так. повідомляється про ураження ворожої нафтобази та низки інших логістичних об’єктів російських загарбників.

Головні тези:

  • На нафтобазі наразі вирує масштабна пожежа.
  •  Ступінь завданих збитків уточнюється й буде оголошена згодом.

Українські воїни звітують про нові успішні удари

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з метою скорочення воєнно-економічного потенціалу російської армії підрозділи Сил оборони України завдали по силам ворога нові потужні удари.

Підтверджено ураження нафтобазі “Луганська” на тимчасово окупованій території Луганської області — це сталося вночі 27 лютого.

Що важливо розуміти, вказаний об'єкт безпосередньо залучений до процесу забезпечення армії РФ у війні проти України.

Після атаки на нафтобазі почалася масштабну пожежу, наслідки якої наразі з’ясовуються та будуть оголошені згодом.

Ба більше, вказано, що Сили оборони України завдали потужних ударів по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також був атакований пункт управління російськими ударними дронами поблизу Райського, що на ТОТ Херсонської області.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських загарбників. Далі буде! Слава Україні! — наголошує Генштаб.

