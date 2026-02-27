27 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил новые успешные дизабастовки Сил обороны. Да. сообщается о поражении вражеской нефтебазы и других логистических объектов российских захватчиков.

Украинские воины отчитываются о новых успешных ударах

Как сообщает Генштаб ВСУ, с целью сокращения военно-экономического потенциала российской армии подразделения Сил обороны Украины нанесли по силам врага новые мощные удары.

Подтверждено поражение нефтебазе "Луганская" на временно оккупированной территории Луганской области — это произошло ночью 27 февраля.

Что важно понимать, указанный объект непосредственно вовлечен в процесс обеспечения армии РФ в войне против Украины.

После атаки на нефтебазе начался масштабный пожар, последствия которого выясняются и будут объявлены впоследствии.

Более того, указано, что Силы обороны Украины нанесли мощные удары по составам горюче-смазочных материалов вблизи Мариуполя, Новоторецкого, Коптевого на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также был атакован пункт управления российскими ударными дронами вблизи Райского на ВОТ Херсонской области.