Україна та Росія домовилися про локальне перемир’я

27 лютого стало відомо, що офіційні Київ та Москва згодилися на локальне припинення вогню в районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Це рішення допоможе забезпечити безпечний процес ремонту резервних ліній електропередач.

Про що домовилися Україна та РФ

Ухвалення рішення про локальне припинення бойових дій офіційно підтвердила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Представники агенства стверджують, що станом на сьогодні діє ще одне місцеве перемир'я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ.

Його головна мета — відновлення резервного електропостачання Запорізької АЕС напругою 330 кВ.

З заявою з цього приводу уже витсупив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі:

Тривають роботи з розмінування, щоб забезпечити безпечний доступ для ремонтних бригад. Поширити

Another IAEA-brokered local ceasefire is now in effect to enable restoration of the 330 kV backup power supply to the Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.



“Demining activities are ongoing to ensure safe access for the repair teams,” Director General @RafaelMGrossi said. pic.twitter.com/wqRGs2Fipv — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 27, 2026

Інформаційна агенція Reuters дізналася додаткові подробиці від представників російської влади.

Останні запевняють, що одна із зовнішніх ліній електропередач все ще працює, а ремонт іншої займе щонайменше тиждень.

Окрім того, наголошується, що рівень радіації в районі Запорізької атомної електростанції перебуває в межах норми.