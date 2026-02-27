Україна та Росія домовилися про локальне перемир’я

27 лютого стало відомо, що офіційні Київ та Москва згодилися на локальне припинення вогню в районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Це рішення допоможе забезпечити безпечний процес ремонту резервних ліній електропередач.
Головні тези:
- Це вже не перший випадок, коли Україна та РФ домовляються про локальне перемир’я.
- Посередником у переговорах такого штибу є МАГАТЕ.
Про що домовилися Україна та РФ
Ухвалення рішення про локальне припинення бойових дій офіційно підтвердила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Представники агенства стверджують, що станом на сьогодні діє ще одне місцеве перемир'я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ.
Його головна мета — відновлення резервного електропостачання Запорізької АЕС напругою 330 кВ.
З заявою з цього приводу уже витсупив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі:
Інформаційна агенція Reuters дізналася додаткові подробиці від представників російської влади.
Останні запевняють, що одна із зовнішніх ліній електропередач все ще працює, а ремонт іншої займе щонайменше тиждень.
Окрім того, наголошується, що рівень радіації в районі Запорізької атомної електростанції перебуває в межах норми.
Офіційний Київ останні події та домовленості з Росією поки жодним чином не коментував.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-