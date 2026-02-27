Україна та Росія домовилися про локальне перемир’я
Україна та Росія домовилися про локальне перемир’я

Про що домовилися Україна та РФ
Джерело:  МАГАТЕ

27 лютого стало відомо, що офіційні Київ та Москва згодилися на локальне припинення вогню в районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Це рішення допоможе забезпечити безпечний процес ремонту резервних ліній електропередач. 

Головні тези:

  • Це вже не перший випадок, коли Україна та РФ домовляються про локальне перемир’я.
  • Посередником у переговорах такого штибу є МАГАТЕ.

Про що домовилися Україна та РФ

Ухвалення рішення про локальне припинення бойових дій офіційно підтвердила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Представники агенства стверджують, що станом на сьогодні діє ще одне місцеве перемир'я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ.

Його головна мета — відновлення резервного електропостачання Запорізької АЕС напругою 330 кВ.

З заявою з цього приводу уже витсупив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі:

Тривають роботи з розмінування, щоб забезпечити безпечний доступ для ремонтних бригад.

Інформаційна агенція Reuters дізналася додаткові подробиці від представників російської влади.

Останні запевняють, що одна із зовнішніх ліній електропередач все ще працює, а ремонт іншої займе щонайменше тиждень.

Окрім того, наголошується, що рівень радіації в районі Запорізької атомної електростанції перебуває в межах норми.

Офіційний Київ останні події та домовленості з Росією поки жодним чином не коментував.

