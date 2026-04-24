Украина и Саудовская Аравия договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере безопасности

Зеленский раскрыл три направления стратегического сотрудничества с Саудовской Аравией

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, во время встречи с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности, которые сейчас активно развиваются.

Сотрудничество охватывает экспорт украинской экспертизы безопасности в сфере защиты неба, укрепления устойчивости энергосистемы и вопроса глобальной продовольственной безопасности.

Работаем вместе, чтобы усилить наши народы и партнеры. Определили задачи для наших команд и рассчитываю на оперативное и полное выполнение. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что в условиях дестабилизации международных отношений именно двусторонняя работа помогает восстанавливать уверенность.

Также стороны обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке и регионе Залива.