Украина и Саудовская Аравия договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере безопасности
Украина и Саудовская Аравия договорились о стратегическом сотрудничестве безопасности в трех направлениях.

Главные тезисы

  • Украина и Саудовская Аравия заключили соглашения о стратегическом сотрудничестве по безопасности в трех важных направлениях.
  • Сотрудничество включает экспорт украинской экспертизы в защите неба, энергетике и продовольственной безопасности.

Зеленский раскрыл три направления стратегического сотрудничества с Саудовской Аравией

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, во время встречи с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности, которые сейчас активно развиваются.

Сотрудничество охватывает экспорт украинской экспертизы безопасности в сфере защиты неба, укрепления устойчивости энергосистемы и вопроса глобальной продовольственной безопасности.

Работаем вместе, чтобы усилить наши народы и партнеры. Определили задачи для наших команд и рассчитываю на оперативное и полное выполнение.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что в условиях дестабилизации международных отношений именно двусторонняя работа помогает восстанавливать уверенность.

Также стороны обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке и регионе Залива.

Сейчас, когда международные отношения значительно дестабилизированы, именно такая двусторонняя работа восстанавливает уверенность.

