Україна та Саудівська Аравія домовилися про стратегічну безпекову співпрацю
Категорія
Україна
Дата публікації

Офіс Президента України
Зеленський
Read in English

Україна та Саудівська Аравія домовилися про стратегічну безпекову співпрацю у трьох напрямках.

Головні тези:

Зеленський розкрив три напрямки стратегічної співпраці з Саудівською Аравією

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, під час зустрічі зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом було досягнуто домовленостей, які наразі активно розвиваються.

Співпраця охоплює експорт української безпекової експертизи у сфері захисту неба, зміцнення стійкості енергосистеми та питання глобальної продовольчої безпеки.

Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів. Визначили завдання для наших команд, і розраховую на оперативне та повне виконання.

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський наголосив, що в умовах дестабілізації міжнародних відносин саме двостороння робота допомагає відновлювати впевненість.

Також сторони обмінялися оцінками ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?