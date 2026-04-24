Україна та Саудівська Аравія домовилися про стратегічну безпекову співпрацю у трьох напрямках.

Зеленський розкрив три напрямки стратегічної співпраці з Саудівською Аравією

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, під час зустрічі зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом було досягнуто домовленостей, які наразі активно розвиваються.

Співпраця охоплює експорт української безпекової експертизи у сфері захисту неба, зміцнення стійкості енергосистеми та питання глобальної продовольчої безпеки.

Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів. Визначили завдання для наших команд, і розраховую на оперативне та повне виконання. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський наголосив, що в умовах дестабілізації міжнародних відносин саме двостороння робота допомагає відновлювати впевненість.

Також сторони обмінялися оцінками ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.