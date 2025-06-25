Украина и Совет Европы согласовали создание спецтрибунала по РФ
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Мир
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Украина и Совет Европы согласовали создание спецтрибунала по РФ

Спецтрибунал по РФ - о чем идет речь
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Глава государства Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.

Главные тезисы

  • Спецтрибунал будет обладать международной правосубъектностью.
  • Он позволит проводить расследование против высшего руководства России.

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Следует обратить внимание на то, что соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге во время первого визита президента Украины в эту организацию.

Накануне Комитет министров СЕ официально уполномочил Берсэ на подписание указанного документа.

Будущий спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможно только после потери им должностей.

Более того, указано, что трибунал будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры.

Он базируется на статье 8bis Римского устава МКС, которая дополнена критериями захватнической войны по резолюции 3314 Генассамблеи ООН.

Кроме того, предусмотрено, что трибунал сможет выносить приговоры даже без присутствия обвиняемых, в частности против российского диктатора Владимира Путина и его приспешников, а потенциально также Беларуси и КНДР.

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