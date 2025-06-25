Україна та Рада Європи погодили створення спецтрибуналу щодо РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Україна та Рада Європи погодили створення спецтрибуналу щодо РФ

Україна та ЄС

Глава держави Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

Головні тези:

  • Спецтрибунал буде мати міжнародну правосуб’єктність.
  • Він дасть можливість проводити розслідування проти найвищого керівництва Росії.

Спецтрибунал щодо РФ — про що йдеться

Варто звернути увагу на те, що угода про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі під час першого візиту президента України в цю організацію.

Напередодні Комітет міністрів РЄ офіційно уповноважив Берсе на підписання вказаного документа.

Майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.

Ба більше, вказано, що трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури.

Він базується на статті 8 bis Римського статуту МКС, яка доповнена критеріями загарбницької війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН.

Окрім того, передбачено, що трибунал зможе ухвалювати вироки навіть без присутності обвинувачених, зокрема — проти російського диктатора Володимира Путіна та його поплічників, а потенційно також Білорусі та КНДР.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Вона не з НАТО". Генерал-майор Яковлефф назвав найсильнішу армію
ЗСУ мають шалений потенціал
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп провів таємні перемовини щодо України — що відомо
Трамп дав зрозуміти, що налаштований рішуче
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц анонсував один з найжорсткіших санкційних ударів по РФ
Чого очікувати від нових санкції ЄС проти РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?