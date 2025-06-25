Україна та Рада Європи погодили створення спецтрибуналу щодо РФ

Глава держави Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

Спецтрибунал щодо РФ — про що йдеться

Варто звернути увагу на те, що угода про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі під час першого візиту президента України в цю організацію.

Напередодні Комітет міністрів РЄ офіційно уповноважив Берсе на підписання вказаного документа.

Майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад. Поширити

Ба більше, вказано, що трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури.

Він базується на статті 8 bis Римського статуту МКС, яка доповнена критеріями загарбницької війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН.