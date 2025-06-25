Україна та Рада Європи погодили створення спецтрибуналу щодо РФ

Глава держави Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.
Головні тези:
- Спецтрибунал буде мати міжнародну правосуб’єктність.
- Він дасть можливість проводити розслідування проти найвищого керівництва Росії.
Спецтрибунал щодо РФ — про що йдеться
Варто звернути увагу на те, що угода про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі під час першого візиту президента України в цю організацію.
Напередодні Комітет міністрів РЄ офіційно уповноважив Берсе на підписання вказаного документа.
Ба більше, вказано, що трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури.
Він базується на статті 8 bis Римського статуту МКС, яка доповнена критеріями загарбницької війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН.
Окрім того, передбачено, що трибунал зможе ухвалювати вироки навіть без присутності обвинувачених, зокрема — проти російського диктатора Володимира Путіна та його поплічників, а потенційно також Білорусі та КНДР.
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