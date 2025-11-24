Украина и США обновили и доработали рамочный документ насчет устойчивого мира
Украина и США обновили и доработали рамочный документ насчет устойчивого мира

Офис Президента Украины
Украина
По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

Главные тезисы

  • Украина и США обновили и доработали рамочный документ по устойчивому миру после переговоров в Женеве.
  • Документ содержит обязательство уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.
  • Стороны договорились продолжить интенсивную работу над общими предложениями и поддерживать контакт с европейскими партнерами.

Украина и США проработали документ о мирном плане

В совместном заявлении США и Украины говорится, что переговоры представителей Соединенных Штатов и Украины 23 ноября в Женеве об обсуждении американского мирного предложения были "конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и продолжительного мира".

Отмечается, что обе стороны сочли консультации продуктивными.

Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.

По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

Украинская делегация еще раз выразила благодарность Соединенным Штатам и, в частности, лично Президенту Дональду Дж. Трампу за непреклонную преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней.

Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над общими предложениями. Также будет поддерживаться тесный контакт с европейскими партнерами.

Окончательные решения по этому рамочному документу будут приниматься президентами Украины и Соединенными Штатами, отмечается в заявлении.

Обе стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу по достижению мира, который будет гарантировать Украине безопасность, стабильность и восстановление.

Ранее об изменениях в американском мирном плане сообщал госсекретарь США Марко Рубио. После переговоров он сказал прессе, что встречи были для него "самыми продуктивными" и "самыми результативными". Он уточнил, что команда Вашингтона вносит в мирный план "некоторые изменения", добавив, что еще многое предстоит сделать.

