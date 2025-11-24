Украина и США обновили и доработали рамочный документ насчет устойчивого мира

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.
Главные тезисы
Украина и США проработали документ о мирном плане
В совместном заявлении США и Украины говорится, что переговоры представителей Соединенных Штатов и Украины 23 ноября в Женеве об обсуждении американского мирного предложения были "конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и продолжительного мира".
Отмечается, что обе стороны сочли консультации продуктивными.
По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.
Украинская делегация еще раз выразила благодарность Соединенным Штатам и, в частности, лично Президенту Дональду Дж. Трампу за непреклонную преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней.
Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над общими предложениями. Также будет поддерживаться тесный контакт с европейскими партнерами.
Обе стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу по достижению мира, который будет гарантировать Украине безопасность, стабильность и восстановление.
Ранее об изменениях в американском мирном плане сообщал госсекретарь США Марко Рубио. После переговоров он сказал прессе, что встречи были для него "самыми продуктивными" и "самыми результативными". Он уточнил, что команда Вашингтона вносит в мирный план "некоторые изменения", добавив, что еще многое предстоит сделать.
