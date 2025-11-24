Україна та США оновили і доопрацювали рамковий документ щодо стійкого миру
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна та США оновили і доопрацювали рамковий документ щодо стійкого миру

Офіс Президента України
Україна
Read in English

За підсумками переговорів у Женеві 23 листопада Україна та США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

Головні тези:

  • Україна та США підписали оновлений рамковий документ щодо стійкого миру після переговорів у Женеві.
  • Документ містить зобов'язання поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.
  • Угода передбачає продовження інтенсивної роботи над спільними пропозиціями та підтримку європейських партнерів.

Україна та США опрацювали документ щодо мирного плану

У спільній заяві США та України йдеться, що переговори представників Сполучених Штатів та України 23 листопада в Женеві щодо обговорення американської мирної пропозиції були "конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру".

Зазначається, що обидві сторони визнали консультації продуктивними.

Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.

За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам і, зокрема, особисто Президенту Дональду Дж. Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів.

Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Також буде підтримуватись тісний контакт із європейськими партнерами.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів, зазначається у заяві.

Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення.

Раніше про зміни в американський мирний план повідомляв держсекретар США Марко Рубіо. Після переговорів він сказав пресі, що зустрічі були для нього "найпродуктивнішими" і "найрезультативнішими". Він уточнив, що команда Вашингтона вносить у мирний план "деякі зміни", додавши, що ще багато чого належить зробити.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мирний план Трампа. Які гарантії безпеки отримає Україна
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це катастрофа". У Конгресі критикують мирний план Трампа для України
Деякі американські політики не підтримують план Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц розробив власний мирний план для України
Який план для України підготував Мерц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?