Украина и США выходят на финальную стадию согласования стратегических документов — Стефанишина
Украина
Украина и США выходят на финальную стадию согласования стратегических документов — Стефанишина

Стефанишина
Источник:  Ольга Стефанишина

Украина и США выходят на финальную стадию согласования стратегических документов, определяющих безопасное и экономическое будущее нашего государства на следующее десятилетие.

Главные тезисы

  • Украина и США ведут переговоры по согласованию стратегических документов, важных для безопасности и экономического будущего Украины.
  • 17 января в Майами состоится раунд переговоров по соглашениям о безопасности и пакету процветания на сумму до 800 миллиардов долларов.

Делегации США и Украины встретятся 17 января в Майами

В Майами (штат Флорида) 17 января состоится новый раунд переговоров с участием чиновников обеих стран.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По ее словам, за столом переговоров будут руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Основная цель визита — доработка двух фундаментальных документов, о которых ранее заявлял президент Владимир Зеленский: соглашение о гарантиях безопасности и пакет процветания в объеме до 800 миллиардов долларов.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина, а не Россия, тормозит потенциальное соглашение о прекращении войны.

В свою очередь, Зеленский ответил, что Штаты хотят завтра закончить войну в Украине, в Киеве хотят сделать это сегодня, тогда как именно Россия затягивает заключение мирного соглашения.

