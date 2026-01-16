Україна та США виходять на фінальну стадію узгодження стратегічних документів — Стефанішина

Україна та США виходять на фінальну стадію узгодження стратегічних документів, що визначать безпекове та економічне майбутнє нашої держави на наступне десятиліття.
Головні тези:
- Україна та США ведуть переговори щодо узгодження стратегічних документів, які визначать безпеку та економічне майбутнє країни на наступні десятиліття.
- 17 січня у Майамі відбудеться новий раунд переговорів між делегаціями США та України, де планується доопрацювання двох важливих документів: угоди про безпекові гарантії та пакету процвітання обсягом до 800 мільярдів доларів.
Делегації США та України зустрінуться 17 січня у Майамі
У Маямі (штат Флорида) 17 січня відбудеться новий раунд переговорів за участі високопосадовців обох країн.
Про це повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина.
За її словами, за столом перемовин будуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Основна мета візиту — доопрацювання двох фундаментальних документів, про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський: угода про безпекові гарантії та пакет процвітання обсягом до 800 мільярдів доларів.
Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наразі Україна, а не Росія, гальмує потенційну угоду про припинення війни.
Своєю чергою Зеленський відповів, що Штати хочуть завтра закінчити війну в Україні, у Києві хочуть зробити це сьогодні, тоді як саме Росія затягує укладання мирної угоди.
