Україна та США виходять на фінальну стадію узгодження стратегічних документів — Стефанішина
Україна
Стефанішина
Джерело:  Ольга Стефанішина

Україна та США виходять на фінальну стадію узгодження стратегічних документів, що визначать безпекове та економічне майбутнє нашої держави на наступне десятиліття.

Головні тези:

  • Україна та США ведуть переговори щодо узгодження стратегічних документів, які визначать безпеку та економічне майбутнє країни на наступні десятиліття.
  • 17 січня у Майамі відбудеться новий раунд переговорів між делегаціями США та України, де планується доопрацювання двох важливих документів: угоди про безпекові гарантії та пакету процвітання обсягом до 800 мільярдів доларів.

Делегації США та України зустрінуться 17 січня у Майамі

У Маямі (штат Флорида) 17 січня відбудеться новий раунд переговорів за участі високопосадовців обох країн.

Про це повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина.

За її словами, за столом перемовин будуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Основна мета візиту — доопрацювання двох фундаментальних документів, про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський: угода про безпекові гарантії та пакет процвітання обсягом до 800 мільярдів доларів.

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наразі Україна, а не Росія, гальмує потенційну угоду про припинення війни.

Своєю чергою Зеленський відповів, що Штати хочуть завтра закінчити війну в Україні, у Києві хочуть зробити це сьогодні, тоді як саме Росія затягує укладання мирної угоди.

Новий раунд мирних перемовин відбудеться незабаром

