23 ноября в Украине чтят память жертв Голодоморов 1932-33 годов, устроенных советской властью в целях геноцида украинского народа.

В Украине чествуют 91 годовщину Голодомора

Массовый голод в 1932-33 годах прошлого столетия охватил практически всю территорию Украины. Память об ужасном преступлении против украинского народа сохранилась среди старших членов почти каждой семьи.

Умерших от искусственного голода в Украине чествуют в четвертую субботу ноября.

Чествование памяти жертв Голодоморов 1932-33 годов

День памяти жертв Голодомора в 2024 году наступает 23 ноября. Памятная дата установлена в 1998 году по указу президента Леонида Кучмы.

В частности, в рамках памяти миллионов погибших от геноцида советской власти проводятся информационно-культурные мероприятия.

В 16:00 будет объявлена минута молчания. В церквях проводят поминальные богослужения, а в Киеве возлагают цветы к Мемориалу жертв Голодомора.

Каждый украинец также может присоединиться к акции "Зажги свечу", поставив свечу на подоконник в память обо всех погибших от голода.

Что известно о последствиях геноцида советской власти против украинского народа

В 1931 году преступная российская власть под руководством диктатора Иосифа Сталина внезапно повысила планы по заготовке зерна, стремясь за счет Украины создать значительные запасы.

В рамках этого приказа у домохозяйств в Украине начали изымать все запасы еды, оставляя жителей села голодать.

Сталинские карательные органы составляли список "должников", которые не выполняли план, и задействовали против них ужасающие репрессии.

Людям запрещалось хоронить и покупать продукты питания, переезжать в другие регионы СССР. Населению перестали снабжать продовольствием.

Самые большие показатели смертности были зафиксированы весной 1933 года. Каждый день умирало до тысячи жителей украинских сел.

При этом сталинский режим возражал Голодомору и отказывался от помощи международных организаций.

Точное количество жертв Голодомора установить невозможно. Советские власти не собирали информацию о погибших и всячески скрывали трагедию.