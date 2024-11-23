23 ноября в Украине чтят память жертв Голодоморов 1932-33 годов, устроенных советской властью в целях геноцида украинского народа.
Главные тезисы
- Голодоморы 1932-33 годов в Украине - трагические события, спровоцированные советской властью с целью геноцида украинского народа.
- Заставив украинцев голодать, сталинские власти специально создали искусственную голодную катастрофу, в результате которой погибли миллионы людей.
- Украина и весь мир почитают память жертв Голодоморов, выражая поддержку и солидарность с украинским народом.
- День памяти жертв Голодоморов - время для церемоний, акций по сохранению памяти и участия в мероприятиях, посвященных трагедии.
- Геноцид украинского народа в 1932-33 годах оставил неизгладимый след в истории Украины, и международные усилия направлены на сохранение памяти об ужасной трагедии Голодоморов.
В Украине чествуют 91 годовщину Голодомора
Массовый голод в 1932-33 годах прошлого столетия охватил практически всю территорию Украины. Память об ужасном преступлении против украинского народа сохранилась среди старших членов почти каждой семьи.
Умерших от искусственного голода в Украине чествуют в четвертую субботу ноября.
День памяти жертв Голодомора в 2024 году наступает 23 ноября. Памятная дата установлена в 1998 году по указу президента Леонида Кучмы.
В частности, в рамках памяти миллионов погибших от геноцида советской власти проводятся информационно-культурные мероприятия.
В 16:00 будет объявлена минута молчания. В церквях проводят поминальные богослужения, а в Киеве возлагают цветы к Мемориалу жертв Голодомора.
Каждый украинец также может присоединиться к акции "Зажги свечу", поставив свечу на подоконник в память обо всех погибших от голода.
Что известно о последствиях геноцида советской власти против украинского народа
В 1931 году преступная российская власть под руководством диктатора Иосифа Сталина внезапно повысила планы по заготовке зерна, стремясь за счет Украины создать значительные запасы.
В рамках этого приказа у домохозяйств в Украине начали изымать все запасы еды, оставляя жителей села голодать.
Сталинские карательные органы составляли список "должников", которые не выполняли план, и задействовали против них ужасающие репрессии.
Людям запрещалось хоронить и покупать продукты питания, переезжать в другие регионы СССР. Населению перестали снабжать продовольствием.
Самые большие показатели смертности были зафиксированы весной 1933 года. Каждый день умирало до тысячи жителей украинских сел.
При этом сталинский режим возражал Голодомору и отказывался от помощи международных организаций.
Точное количество жертв Голодомора установить невозможно. Советские власти не собирали информацию о погибших и всячески скрывали трагедию.
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