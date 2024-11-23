Україна та весь світ вшановують пам'ять жертв Голодоморів
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна та весь світ вшановують пам'ять жертв Голодоморів

Вшанування пам'яті жертв Голодомору
Джерело:  online.ua

23 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів 1932-33 років, влаштованих радянською владою з метою геноциду українського народу. 

Головні тези:

  • 23 листопада в Україні вшановується пам'ять жертв Голодоморів 1932-33 років, спровокованих радянською владою з метою геноциду українського народу.
  • Світ вшановує пам'ять жертв Голодоморів разом з Україною, висловлюючи підтримку та солідарність з українським народом.
  • Наслідки Голодомору в 1932-33 роках були нищівними для українського суспільства, і досі викликають біль у серцях українців.
  • Сталінська влада спеціально створила штучну голодну катастрофу в Україні, в результаті якої загинули мільйони людей.
  • Точна кількість жертв Голодомору досі залишається невідомою, але відомо, що ця трагедія залишила невіддільний слід в історії України.

В Україні вшановують 91 річницю Голодомору

Масовий голод у 1932-33 роках минулого століття охопив практично всю територію України. Пам’ять про страшений злочин проти українського народу зберіглася серед старших членів майже кожної родини.

Померлих від штучного голоду в Україні вшановують у четверту суботу листопада.

В Україні та у всьому світі вшановують пам’ять жертв Голодоморів
Вшанування пам’ятів жертв Голодоморів 1932-33 років

День пам'яті жертв Голодомору 2024 року настає 23 листопада. Пам'ятну дату встановлено 1998 року за указом президента Леоніда Кучми.

Зокрема, у рамках вшанування пам’яті мільйонів загиблих від геноциду радянської влади проводяться інформаційно-культурні заходи.

О 16:00 буде оголошено хвилину мовчання. У церквах проводять поминальні богослужіння, а в Києві покладають квіти до Меморіалу жертв Голодомору.

Кожен українець також може доєднатись до акції "Запали свічку", поставивши свічку на підвіконня в пам'ять про всіх загиблих від голоду.

Що відомо про наслідки геноциду радянської влади проти українського народу

У 1931 році злочинна російська влада під керівництвом диктатора Йосипа Сталіна раптово підвищило плани із заготівель зерна, прагнучи за рахунок України створити значні запаси.

У рамках цього наказу у домогосподарств в Україні почали вилучати всі запаси їжі, залишаючи жителів села голодувати.

Сталінські каральні органи складали список "боржників", які не виконували план, і задіяли проти них жахливі репресії.

Людям заборонялося ховати і купувати продукти харчування, переїжджати в інші регіони СРСР. Населенню перестали постачати продовольство.

Найбільші показники смертності були зафіксовані навесні 1933 року. Кожного дня помирало до тисячі жителів українських сіл.

При цьому сталінський режим заперечував Голодомор і відмовлявся від допомоги міжнародних організацій.

Точну кількість жертв Голодомору встановити неможливо. Радянська влада не збирала інформацію про загиблих і всіляко приховувала трагедію. Дослідники називають числа від 3,5 до 10 мільйонів.

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