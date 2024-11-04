Украина и Всемирный банк подписали новое соглашение. Куда направят средства
Категория
Экономика
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Украина и Всемирный банк подписали новое соглашение. Куда направят средства

Денис Шмыгаль
Всемирный банк
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В рамках новой программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE) Украина подписала соглашения с Всемирным банком на сумму почти 600 млн дол.

Главные тезисы

  • Подписание нового соглашения между Украиной и Всемирным банком на сумму почти 600 млн долл направлено на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход и цифровизацию.
  • Программа RISE рассчитана до 2027 года с общей запланированной суммой финансирования более 1 млрд долл.
  • Украина уже получила более 37 млрд долл на бюджетную поддержку благодаря сотрудничеству с Всемирным банком.

Украина и Всемирный банк подписали новое соглашение

Об этом сообщает Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 ноября.

Украина подписала соглашения с Всемирным банком на сумму почти 600 млн долл в рамках новой программы. О ее положении договорились во время встреч на Spring Meetings в Вашингтоне. Сегодня соответствующие соглашения с Банком подписали Минфин и Минэкономики.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Шмыгаль уточнил, что речь идет о новом проекте «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE), направленном на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленом переходе, улучшении бизнес-среды, цифровизации и содействии выходу на новые рынки. Проект рассчитан до 2027 года, а общая запланированная сумма программы — более 1 млрд дол.

Это существенно усугубит украинскую экономику и укрепит украинский малый и средний бизнес для противодействия современным вызовам. Благодарю Президента Всемирного банка Аджая Банги, управляющего директора Анни Бьерде и регионального директора Боба Сому за постоянную вовлеченность и поддержку Украины в условиях войны.

Всемирный банк поддерживает Украину

С февраля 2022 года Украина уже получила более 37 млрд долл. США бюджетной поддержки благодаря ресурсам от международных партнеров, привлеченным через механизмы Всемирного банка.

Об этом сообщило Министерство финансов.

Готовность Всемирного банка поддерживать Украину в период экстремальной неопределенности и разработка новых программ, согласно вызовам, чрезвычайно ценны для страны во время полномасштабной войны. Благодаря нашему сотрудничеству Украина получила уже более 37 млрд долл. США на бюджетную поддержку за счет привлеченных через механизмы Банка ресурсов от международных партнеров, — сказал министр финансов Сергей Марченко на встрече с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой в Вашингтоне.

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