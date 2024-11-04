Украина и Всемирный банк подписали новое соглашение. Куда направят средства

В рамках новой программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE) Украина подписала соглашения с Всемирным банком на сумму почти 600 млн дол.

Украина и Всемирный банк подписали новое соглашение

Об этом сообщает Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 ноября.

Украина подписала соглашения с Всемирным банком на сумму почти 600 млн долл в рамках новой программы. О ее положении договорились во время встреч на Spring Meetings в Вашингтоне. Сегодня соответствующие соглашения с Банком подписали Минфин и Минэкономики. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Шмыгаль уточнил, что речь идет о новом проекте «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE), направленном на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленом переходе, улучшении бизнес-среды, цифровизации и содействии выходу на новые рынки. Проект рассчитан до 2027 года, а общая запланированная сумма программы — более 1 млрд дол.

Это существенно усугубит украинскую экономику и укрепит украинский малый и средний бизнес для противодействия современным вызовам. Благодарю Президента Всемирного банка Аджая Банги, управляющего директора Анни Бьерде и регионального директора Боба Сому за постоянную вовлеченность и поддержку Украины в условиях войны.

Всемирный банк поддерживает Украину

С февраля 2022 года Украина уже получила более 37 млрд долл. США бюджетной поддержки благодаря ресурсам от международных партнеров, привлеченным через механизмы Всемирного банка.

Об этом сообщило Министерство финансов.