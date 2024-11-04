Україна та Світовий банк підписали нову угоду. Куди спрямують кошти

У межах нової програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн дол.
Головні тези:
- Підписана угода між Україною та Світовим банком спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу, зелений перехід та цифровізацію.
- Програма RISE розрахована до 2027 року, і загальна запланована сума фінансування становить понад 1 млрд дол.
- Завдяки співпраці з Світовим банком, Україна отримала вже понад 37 млрд дол США на бюджетну підтримку від міжнародних партнерів.
Україна та Світовий банк підписали нову угоду
Про це інформує Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 листопада.
Шмигаль уточнив, що йдеться про новий проєкт «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE), спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки. Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми — понад 1 млрд дол.
Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам. Дякую Президенту Світового банку Аджаю Банзі, керівному директору Анні Б'єрде та регіональному директору Бобу Сому за постійну залученість і підтримку України в умовах війни.
Світовий банк підтримує Україну
Із лютого 2022 року Україна вже отримала понад 37 млрд дол США бюджетної підтримки завдяки ресурсам від міжнародних партнерів, залученим через механізми Світового банку.
Про це повідомило Міністерство фінансів.
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