"Украина может не выжить в любом случае". Трамп сделал заявление о помощи США

Президент США Дональд Трамп на замечание, что Украина может не выжить без американской помощи, заявил, что Украина "может не выжить в любом случае".
Главные тезисы
- Украина нуждается в помощи для выживания, считает Дональд Трамп, призывая к поддержке со стороны других стран.
- Трамп поддерживает соглашение о редкоземельных минералах с Украиной, что может оказаться стратегически важным для США.
- Президент США выразил сложное отношение к России, говоря о необходимости двойного подхода в геополитической ситуации.
Трамп сделал заявление о помощи США Украине
Журналистка спросила Трампа, устраивает ли его то, что США прекратили помощь, и Украина может не выжить.
Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что президент Украины Владимир Зеленский вернется и соглашение о редкоземельных минералах будет подписано, Трамп сказал: "Да, я думаю, что это произойдет".
Ведущая спросила, действительно ли Украина богата редкоземельными минералами, на что президент США сказал: "Да, я это проверил".
Он также утверждает, что "был очень жесток с Россией — более жесткий, чем кто-либо другой".
При этом позже Трамп отметил, что хорошо ладит с правителем РФ Владимиром Путиным.
Трамп также заявил, что Зеленский "забирал деньги" у США при Джо Байдене так же легко, "как конфеты у ребенка".
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