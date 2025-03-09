Президент США Дональд Трамп на замечание, что Украина может не выжить без американской помощи, заявил, что Украина "может не выжить в любом случае".

Трамп сделал заявление о помощи США Украине

Журналистка спросила Трампа, устраивает ли его то, что США прекратили помощь, и Украина может не выжить.

Ну, она может не выжить в любом случае. Но вы знаете, что у нас есть некоторые слабые места с Россией. Вы знаете, что для этого требуются двое. Эта война не должна была произойти, и она произошла. Теперь мы застряли в этом беспорядке. Дональд Трамп Президент США

Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что президент Украины Владимир Зеленский вернется и соглашение о редкоземельных минералах будет подписано, Трамп сказал: "Да, я думаю, что это произойдет".

Ведущая спросила, действительно ли Украина богата редкоземельными минералами, на что президент США сказал: "Да, я это проверил".

Он также утверждает, что "был очень жесток с Россией — более жесткий, чем кто-либо другой".

При этом позже Трамп отметил, что хорошо ладит с правителем РФ Владимиром Путиным.

Трамп также заявил, что Зеленский "забирал деньги" у США при Джо Байдене так же легко, "как конфеты у ребенка".