Президент США Дональд Трамп на зауваження, що Україна може не вижити без американської допомоги, заявив, що Україна "може не вижити в будь-якому разі".

Трамп зробив заяву щодо допомоги США Україні

Журналістка запитала Трампа, чи влаштовує його те, що США припинили допомогу, і Україна може не вижити.

Ну, вона може не вижити в будь-якому разі. Але ви знаєте, що ми маємо деякі слабкі місця з Росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє. Ця війна не повинна була статися і вона сталася. Тепер ми застрягли в цьому безладі. Дональд Трамп Президент США

Відповідаючи на питання, чи очікує він, що президент України Володимир Зеленський повернеться і угоду про рідкісноземельні мінерали буде підписано, Трамп сказав: "Так, я думаю, що це станеться".

Ведуча запитала, чи справді Україна багата на рідкісноземельні мінерали, на що президент США сказав: "Так, я це перевірив".

Він також стверджує, що "був дуже жорсткий з Росією — більш жорсткий, ніж будь-хто інший".

При цьому пізніше Трамп зазначив, що добре ладнає з правителем РФ Володимиром Путіним.

Трамп також заявив, що Зеленський "забирав гроші" у США при Джо Байдені так само легко, "як цукерки у дитини".