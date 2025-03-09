"Україна може не вижити в будь-якому разі". Трамп зробив заяву щодо допомоги США

Президент США Дональд Трамп на зауваження, що Україна може не вижити без американської допомоги, заявив, що Україна "може не вижити в будь-якому разі".
Головні тези:
- Дональд Трамп вважає, що Україна може не вижити без американської допомоги.
- Трамп висловив погляд на геополітичну ситуацію між Україною, США та Росією.
- Президент США підтримує очікування укладення угоди про рідкісноземельні мінерали з Україною.
Трамп зробив заяву щодо допомоги США Україні
Журналістка запитала Трампа, чи влаштовує його те, що США припинили допомогу, і Україна може не вижити.
Відповідаючи на питання, чи очікує він, що президент України Володимир Зеленський повернеться і угоду про рідкісноземельні мінерали буде підписано, Трамп сказав: "Так, я думаю, що це станеться".
Ведуча запитала, чи справді Україна багата на рідкісноземельні мінерали, на що президент США сказав: "Так, я це перевірив".
Він також стверджує, що "був дуже жорсткий з Росією — більш жорсткий, ніж будь-хто інший".
При цьому пізніше Трамп зазначив, що добре ладнає з правителем РФ Володимиром Путіним.
Трамп також заявив, що Зеленський "забирав гроші" у США при Джо Байдені так само легко, "як цукерки у дитини".
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