Украина на суде в Гааге отметила нарушение Россией морского права

Во время устных слушаний в Арбитражном трибунале в Гааге по делу о правах Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич отметил необходимость привлечь РФ к ответственности.
Главные тезисы
- Украина обвиняет Россию в нарушении норм международного морского права, указывая на попытки переписать эти законы в свою пользу.
- Украина подчеркивает, что демонтаж незаконно построенного Керченского моста необходим, так как он стал препятствием для судов и переправки вооружения.
- Украина просит трибунал привлечь Россию к ответственности и применить Конвенцию ООН по морскому праву.
- Суд по делу украинских прав в Черном, Азовском морях и Керченском проливе начался после запуска арбитражного процесса в 2016 году.
- Суд в Гааге временно отложил рассмотрение дела по существу, но Украина настаивает на защите своих морских прав и принятии соответствующего решения.
Россия не имеет права переписывать морское право
Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич подчеркнул, что Украина в этом деле доказывает многочисленные нарушения Россией норм международного морского права, отмечая, что "Россия не имеет права переписывать морское право".
Он обратил внимание на то, что Россия утверждает, что все Азовское море площадью 37 600 квадратных километров являются ее внутренними водами и на него не распространяется действие Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).
Украина же настаивает, что трибунал не должен принимать решение, которое противоречило бы положениям ЮНКЛОС и признавало Азовское море внутренними водами нескольких государств.
Он также назвал Керченский мост незаконным и заявил о необходимости его демонтажа.
Посол подчеркнул, что через Крымский мост некоторые из основных классов судов, используемых в международной торговле, больше не могут проходить через пролив.
Украина призывает трибунал применять Конвенцию по морскому праву в ее действующей редакции.
Что этому предшествовало
Украина начала арбитражное производство против России в сентябре 2016 года, стремясь защитить свои права как прибрежного государства в водах, прилегающих к Крыму в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.
В августе 2018 года суд в Гааге согласился рассмотреть возражения России, временно отложив рассмотрение дела по существу.
Основным аргументом России было то, что претензии Украины не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а попытка получить решение, которое подтвердит суверенитет Украины над Крымом.
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