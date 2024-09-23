Украина на суде в Гааге отметила нарушение Россией морского права

Во время устных слушаний в Арбитражном трибунале в Гааге по делу о правах Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич отметил необходимость привлечь РФ к ответственности.

Россия не имеет права переписывать морское право

Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич подчеркнул, что Украина в этом деле доказывает многочисленные нарушения Россией норм международного морского права, отмечая, что "Россия не имеет права переписывать морское право".

Он обратил внимание на то, что Россия утверждает, что все Азовское море площадью 37 600 квадратных километров являются ее внутренними водами и на него не распространяется действие Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).

Украина же настаивает, что трибунал не должен принимать решение, которое противоречило бы положениям ЮНКЛОС и признавало Азовское море внутренними водами нескольких государств.

Такое решение будет подрывать права Украины, а также других стран, чьи суда традиционно перевозили миллионы тонн зерна, стали и других товаров в Мариуполь и из Бердянска, — отметил Кориневич. Поделиться

Он также назвал Керченский мост незаконным и заявил о необходимости его демонтажа.

РФ незаконно построила постоянное препятствие для прохода через этот жизненно важный морской путь (Керченский пролив — ред.) — очень низкий мост. Мост ниже, чем указано в результатах российских исследований; ниже, чем того требуют собственные коммерческие интересы России; и ниже любого другого города, который сегодня построен или даже предложен для построения над международным проливом, — заявил Кориневич. Поделиться

Посол подчеркнул, что через Крымский мост некоторые из основных классов судов, используемых в международной торговле, больше не могут проходить через пролив.

Эти суда перевозили украинскую сталь, зерно и другие продукты питания во весь мир. Сегодня этот мост не только препятствует транзитному проходу, но и используется Россией для постоянной переправки вооружения на территорию Крымского полуострова, отметил Кориневич. Поделиться

Украина призывает трибунал применять Конвенцию по морскому праву в ее действующей редакции.

Используйте обязательную юрисдикцию, предоставляемую ЮНКЛОСом, и привлеките Россию к ответственности за нарушение морского права в этом конкретном случае ее противоправных действий, — заявил украинский представитель. Поделиться

Что этому предшествовало

Украина начала арбитражное производство против России в сентябре 2016 года, стремясь защитить свои права как прибрежного государства в водах, прилегающих к Крыму в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

В августе 2018 года суд в Гааге согласился рассмотреть возражения России, временно отложив рассмотрение дела по существу.

Основным аргументом России было то, что претензии Украины не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а попытка получить решение, которое подтвердит суверенитет Украины над Крымом.