Україна на суді в Гаазі наголосила на порушенні Росією морського права

Під час усних слухань в Арбітражному трибуналі в Гаазі у справі щодо прав України в Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці, посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич наголосив на необхідності притягнути РФ до відповідальності.
Головні тези:
- Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за порушення морського права у Чорному та Азовському морях.
- Росія незаконно претендує на внутрішні води Азовського моря, порушуючи Конвенцію ООН з морського права.
- Україна вважає Керченський міст незаконним і вимагає його демонтажу через перешкоди для судноплавства та військові цілі Росії.
- Україна закликає трибунал застосовувати Конвенцію з морського права та притягнути Росію до відповідальності за порушення прав України.
Росія не має права переписувати морське право
Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич підкреслив, що Україна в цій справі доводить численні порушення Росією норм міжнародного морського права, наголошуючи на тому, що "Росія не має права переписувати морське право".
Він звернув увагу на те, що Росія стверджує, нібито все Азовське море площею 37 600 квадратних кілометрів є її внутрішніми водами і на нього не поширюється дія Конвенції ООН з морського права (ЮНКЛОС).
Україна ж наполягає, що трибунал не повинен ухвалювати рішення, яке б суперечило положенням ЮНКЛОС і визнавало Азовське море внутрішніми водами кількох держав.
Він також назвав Керченський міст незаконним і заявив про необхідність його демонтажу.
Посол підкреслив, що через Кримський міст деякі з основних класів суден, які використовуються в міжнародній торгівлі, більше не можуть проходити через протоку.
Україна закликає трибунал застосовувати Конвенцію з морського права у її чинній редакції.
Що цьому передувало
Україна розпочала арбітражне провадження проти Росії у вересні 2016 року, прагнучи захистити свої права як прибережної держави у водах, що прилягають до Криму в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці.
У серпні 2018 року суд у Гаазі погодився розглянути заперечення Росії, тимчасово відклавши розгляд справи по суті.
Основним аргументом Росії було те, що претензії України не стосуються Конвенції ООН з морського права, а є спробою отримати рішення, яке підтвердить суверенітет України над Кримом.
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