Україна на суді в Гаазі наголосила на порушенні Росією морського права

Під час усних слухань в Арбітражному трибуналі в Гаазі у справі щодо прав України в Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці, посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич наголосив на необхідності притягнути РФ до відповідальності.

Росія не має права переписувати морське право

Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич підкреслив, що Україна в цій справі доводить численні порушення Росією норм міжнародного морського права, наголошуючи на тому, що "Росія не має права переписувати морське право".

Він звернув увагу на те, що Росія стверджує, нібито все Азовське море площею 37 600 квадратних кілометрів є її внутрішніми водами і на нього не поширюється дія Конвенції ООН з морського права (ЮНКЛОС).

Україна ж наполягає, що трибунал не повинен ухвалювати рішення, яке б суперечило положенням ЮНКЛОС і визнавало Азовське море внутрішніми водами кількох держав.

Таке рішення підриватиме права України, а також інших країн, чиї судна традиційно перевозили мільйони тонн зерна, сталі та інших товарів до та з Маріуполя та Бердянська, — зазначив Кориневич. Поширити

Він також назвав Керченський міст незаконним і заявив про необхідність його демонтажу.

РФ незаконно побудувала постійну перешкоду для проходу через цей життєво важливий морський шлях (Керченську протоку — ред.) — надзвичайно низький міст. Міст, що нижчий, ніж вказано в результатах російських досліджень; нижчий, ніж того вимагають власні комерційні інтереси Росії; і нижчий за будь-який інший міст, що сьогодні збудований чи навіть запропонований для побудови над міжнародною протокою, — заявив Кориневич. Поширити

Посол підкреслив, що через Кримський міст деякі з основних класів суден, які використовуються в міжнародній торгівлі, більше не можуть проходити через протоку.

Ці судна перевозили українську сталь, зерно та інші продукти харчування до решти світу. Сьогодні цей міст не тільки перешкоджає транзитному проходу, але й використовується Росією для постійного переправлення озброєння на територію Кримського півострова, — зазначив Кориневич. Поширити

Україна закликає трибунал застосовувати Конвенцію з морського права у її чинній редакції.

Використовуйте обов’язкову юрисдикцію, яку надає вам ЮНКЛОС, і притягніть Росію до відповідальності за порушення морського права в цьому конкретному випадку її протиправних дій, — заявив український представник. Поширити

Що цьому передувало

Україна розпочала арбітражне провадження проти Росії у вересні 2016 року, прагнучи захистити свої права як прибережної держави у водах, що прилягають до Криму в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці.

У серпні 2018 року суд у Гаазі погодився розглянути заперечення Росії, тимчасово відклавши розгляд справи по суті.

Основним аргументом Росії було те, що претензії України не стосуються Конвенції ООН з морського права, а є спробою отримати рішення, яке підтвердить суверенітет України над Кримом.