Украина не обсуждает вступление в НАТО в обмен на оккупированные Россией территории — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 22 октября заявил, что Украина ожидает получить приглашение на вступление в НАТО в рамках международно признанных границ.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает приглашения на вступление в НАТО в рамках признанных границ.
- Президент Украины отметил, что не обсуждает вступление в НАТО в обмен на оккупированные территории, не признавая их частью других государств.
- Встречи Зеленского с главами фракций в Верховной Раде были посвящены обсуждению Плана победы, международной поддержки и участия России и Северной Кореи в военных действиях.
- Зеленский выразил надежду на приглашение в НАТО в ближайшие месяцы, но пока не идет речь о полноценном членстве.
Украина не получала предложений обменять территории на вступление в НАТО
Владимир Зеленский подчеркнул, что приглашение должно быть предоставлено еще во время войны.
Президент также подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории как часть других государств и не обсуждает вступление в НАТО в обмен на эти территории.
Он отметил, что медиавбросы на этот счет могут свидетельствовать о том, что такие идеи обсуждаются некоторыми партнерами неофициально.
Когда Украину могут пригласить в НАТО — мнение Зеленского
Как уже упоминалось ранее, 16 октября Владимир Зеленский представил в парламенте План победы, Украину, состоящий из 5 основных пунктов и 3 тайных приложений.
После этого он провел встречи с главами фракций и групп в Верховной Раде. В ходе них обсуждали План победы, международную поддержку и привлечение Россией КНДР в войну против Украины.
В ходе этих встреч Зеленский выразил надежду получить приглашение в НАТО в течение следующих нескольких месяцев.
Несмотря на это, что важно понимать, о полноценном членстве пока речь не идет.
По словам Владимира Зеленского, солдаты Северной Кореи уже участвуют в боях на Курском участке фронта. Кроме того, существует риск прибытия еще нескольких тысяч военных КНДР в ближайшее время.
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