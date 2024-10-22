Украина не обсуждает вступление в НАТО в обмен на оккупированные Россией территории — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина не обсуждает вступление в НАТО в обмен на оккупированные Россией территории — Зеленский

Украина не обсуждает вступление в НАТО в обмен на оккупированные Россией территории — Зеленский
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Источник:  Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 22 октября заявил, что Украина ожидает получить приглашение на вступление в НАТО в рамках международно признанных границ.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает приглашения на вступление в НАТО в рамках признанных границ.
  • Президент Украины отметил, что не обсуждает вступление в НАТО в обмен на оккупированные территории, не признавая их частью других государств.
  • Встречи Зеленского с главами фракций в Верховной Раде были посвящены обсуждению Плана победы, международной поддержки и участия России и Северной Кореи в военных действиях.
  • Зеленский выразил надежду на приглашение в НАТО в ближайшие месяцы, но пока не идет речь о полноценном членстве.

Украина не получала предложений обменять территории на вступление в НАТО

Владимир Зеленский подчеркнул, что приглашение должно быть предоставлено еще во время войны.

Второе, почему я подчеркиваю приглашение? Потому что оно дается стране в международно-признанных границах. И это для меня принципиальное дело: получить приглашение во время войны… Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент также подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории как часть других государств и не обсуждает вступление в НАТО в обмен на эти территории.

Он отметил, что медиавбросы на этот счет могут свидетельствовать о том, что такие идеи обсуждаются некоторыми партнерами неофициально.

Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в СМИ не случайны. По-видимому, такие мнения у некоторых партнеров могут быть. Поэтому напрямую они не коммуникируют этот вопрос со мной, но из-за медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины, подытожил глава государства.

Когда Украину могут пригласить в НАТО — мнение Зеленского

Как уже упоминалось ранее, 16 октября Владимир Зеленский представил в парламенте План победы, Украину, состоящий из 5 основных пунктов и 3 тайных приложений.

После этого он провел встречи с главами фракций и групп в Верховной Раде. В ходе них обсуждали План победы, международную поддержку и привлечение Россией КНДР в войну против Украины.

В ходе этих встреч Зеленский выразил надежду получить приглашение в НАТО в течение следующих нескольких месяцев.

Несмотря на это, что важно понимать, о полноценном членстве пока речь не идет.

По словам Владимира Зеленского, солдаты Северной Кореи уже участвуют в боях на Курском участке фронта. Кроме того, существует риск прибытия еще нескольких тысяч военных КНДР в ближайшее время.

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