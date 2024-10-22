Україна не обговорює вступ до НАТО в обмін на окуповані Росією території — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 22 жовтня заявив, що Україна очікує отримати запрошення на вступ до НАТО в межах міжнародно визнаних кордонів.
Головні тези:
- Україна під керівництвом Зеленського не планує обмінювати окуповані території на членство в НАТО.
- Запрошення до альянсу відчувається як важливий символ підтримки в умовах війни.
- Зеленський наголошує на відмові від обговорення обміну територіями на шляху до інтеграції в НАТО.
- Статус учасника НАТО поки не запропоновано, хоча очікують тіснішого співробітництва в майбутньому.
Україна не отримувала пропозицій обміняти території на вступ до НАТО
Володимир Зеленський підкреслив, що запрошення має бути надане ще під час війни.
Президент також наголосив, що Україна не визнає окуповані території як частину інших держав і не обговорює вступ до НАТО в обмін на ці території.
Він зазначив, що медіавкиди з цього приводу можуть свідчити про те, що такі ідеї обговорюються деякими партнерами неофіційно.
Коли Україну можуть запросити в НАТО — думка Зеленського
Як уже згадувалося раніше, 16 жовтня Володимир Зеленський представив у парламенті План перемоги, України, який складається з 5 основних пунктів і 3 таємних додатків.
Після цього він провів зустрічі з главами фракцій і груп у Верховній Раді. Під час них обговорювали План перемоги, міжнародну підтримку та залучення Росією КНДР у війну проти України.
Під час цих зустрічей Зеленський висловив сподівання отримати запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців.
Попри це, що важливо розуміти, про повноцінне членство поки не йдеться.
За словами Володимира Зеленського, солдати Північної Кореї вже беруть участь у боях на Курській ділянці фронту. Окрім того, існує ризик прибуття ще кількох тисяч військових КНДР найближчим часом.
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