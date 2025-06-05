Украина не получит от США компоненты ракет для ПВО — в чем причина

Администрация президента США Дональда Трампа перенаправляет американским военным на Ближнем Востоке взрыватели ракет, которые должна была получить Украина для борьбы с российскими дронами.

США оставили Украину без компонентов ракет для ПВО

В служебной записке министр обороны США Пит Гегсет уполномочил подразделение Пентагона, обеспечивающее удовлетворение потребностей командиров в оружии, поставлять детонаторы Военно-воздушным силам США, хотя они были закуплены для Украины.

В ранее обнародованном сообщении Пентагон проинформировал Комитет Сената по Вооруженным силам, что потребность военных США в этих взрывниках является «неотложным вопросом, определенным министром обороны».

Решение отправить взрыватели Украины было принято еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Это взрыватель с радиочастотным датчиком к ракетам APKWS, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников. APKWS – лазерная система наведения, которая превратила старую 70-мм ракету Hydra в дешевое высокоточное оружие. На ее базе специально для Украины была разработана ЗРК Vampire. Поделиться

Бесконтактный взрыватель является одним из важнейших компонентов APKWS, потому что именно он обеспечивает детонацию БЖД, когда ракета приближается к беспилотнику.

Украинские военнослужащие использовали взрывники ракет в наземных системах ПВО для борьбы с российскими дронами. Пентагон подчеркивал их эффективность. Ключевой компонент — взрывник близкого действия, активирующий взрыв, когда ракета приближается к дрону.

Воздушные силы США адаптировали ракеты таким образом, чтобы их могли запускать F-16 и F-15E против дронов. Система дешевле ракет класса «воздух — воздух» Sidewinder и AMRAAM.