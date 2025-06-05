Україна не отримає від США компоненти ракет для ППО — у чому причина
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Україна не отримає від США компоненти ракет для ППО — у чому причина

підривач
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Джерело:  The Wall Street Journal

Адміністрація президента США Дональда Трампа переспрямовує американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які мала отримати Україна для боротьби з російськими дронами.

Головні тези:

  • Адміністрація президента США вирішила переспрямувати компоненти ракет для ППО на Близький Схід, не враховуючи потреби України в цій техніці.
  • Рішення постачати підривники ракет Україні було ухвалено ще за попередньої адміністрації, проте нова влада переглянула це питання.

США залишили Україну без компонентів ракет для ППО

У службовій записці міністр оборони США Піт Гегсет уповноважив підрозділ Пентагону, що забезпечує задоволення потреб командирів у зброї, постачати детонатори Військово-повітряним силам США, хоча їх закупили для України.

У раніше неоприлюдненому повідомленні Пентагон поінформував Комітет Сенату з питань Збройних сил, що потреба військових США в цих підривниках є «невідкладним питанням, визначеним міністром оборони».

Рішення відправити підривники Україні було ухвалено ще за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена.

Це підривач з радіочастотним датчиком до ракет APKWS, які Україна використовує для збиття російських безпілотників. APKWS - лазерна система наведення, яка перетворила стару 70-мм ракету Hydra на дешеву високоточну зброю. На її базі спеціально для України був розроблений ЗРК Vampire.

Безконтактний підривач є одним з найважливіших компонентів APKWS, бо саме він забезпечує детонацію БЧ, коли ракета наближається до безпілотника.

Українські військовослужбовці використовували підривники ракет в наземних системах ППО для боротьби з російськими дронами. Пентагон підкреслював їхню ефективність. Ключовий компонент — підривник близької дії, який активує вибух, коли ракета наближається до дрона.

Повітряні сили США адаптували ракети таким чином, щоб їх могли запускати F-16 і F-15E проти дронів. Система дешевша за ракети класу «повітря — повітря» Sidewinder та AMRAAM.

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