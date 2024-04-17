Украина не получит сразу всю сумму при конфискации активов РФ — Reuters

Украина не сможет сразу получить всю сумму при конфискации замороженных российских активов.
Почему Украина не сможет сразу получить всю сумму в случае конфискации активов РФ
Отмечается, что в настоящее время союзники обсуждают разные варианты отправления помощи Украине, однако все они имеют несколько этапов.
По словам других собеседников Reuters, одна из самых перспективных инициатив — использование странами G7 процентов по замороженным активам как залог по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.
Как отмечает Reuters, на этой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко встретится с главой Минфина Германии Кристианом Линднером и другими представителями G7, чтобы обсудить варианты использования замороженных российских активов.
17 апреля министры финансов стран G7 обсудят, в частности, как реализовать инициативу и гарантировать, что нанесенный Россией ущерб будет компенсирован.
В феврале Евросовет одобрил предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине.
Как сообщила министерша финансов США Джанет Йеллен, Соединенные Штаты и их союзники из Большой семи изучают возможности разблокирования почти 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов для помощи Украине.
Йеллен сказала, что Соединенные Штаты и G7 абсолютно привержены поддержке Украины, и она призвала Конгресс одобрить срочно необходимую военную и бюджетную поддержку.
В ЕС согласились конфисковать часть доходов от замороженных активов РФ
21 марта лидеры Европейского Союза согласились конфисковать значительную часть сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов, и передать их Украине.
В 2024 году Украина может получить 3 млрд. евро, а первый миллиард может быть передан до июля.
Доход от замороженных российских активов составляет около 3 млрд евро ежегодно.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-