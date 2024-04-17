Україна не отримає одразу всю суму у разі конфіскації активів РФ — Reuters

Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

Чому Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації активів РФ

Зазначається, що наразі союзники обговорюють різні варіанти відправлення допомоги Україні, проте всі вони мають кілька етапів.

За словами інших співрозмовників Reuters, одна з найперспективніших ініціатив — використання країнами G7 відсотків за замороженими активами як заставу за кредитами чи облігаціями, випущеними для надання допомоги Україні.

Як зазначає Reuters, цього тижня міністр фінансів України Сергій Марченко зустрінеться із головою Мінфіну Німеччини Крістіаном Лінднером та іншими представниками G7, щоб обговорити варіанти використання російських заморожених активів.

17 квітня міністри фінансів країн G7 обговорять, зокрема, як реалізувати ініціативу та гарантувати, що завдані Росією збитки будуть компенсовані.

У лютому Єврорада схвалила пропозицію Єврокомісії щодо використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

Як повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен, Сполучені Штати та їхні союзники з Великої семи вивчають можливості розблокування майже 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів для допомоги Україні.

Йеллен сказала, що Сполучені Штати та G7 абсолютно віддані підтримці України, і вона закликала Конгрес схвалити терміново необхідну військову та бюджетну підтримку.

Це гуманітарний і моральний імператив, а також економічна війна, враховуючи значний негативний вплив війни на економіки в усьому світі, — сказала Єллен на пресконференції в кулуарах весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Вашингтон. Поширити

У ЄС погодилися конфіскувати частину прибутків від заморожених активів РФ

21 березня лідери Європейського Союзу погодилися конфіскувати значну частину надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, і передати їх Україні.

У 2024 році Україна може отримати 3 млрд євро, а перший мільярд може бути переданий до липня.