Украина официально стала участницей Римского устава МКС

С 1 января 2025 года Украина приобретает полноправное членство в Международном уголовном суде (МКС), присоединившись к Римскому уставу. Таким образом, количество участников МКС возросло до 125 стран.

Украина стала полноправным членом Международного уголовного суда

Как отмечается, МКС занимается расследованием тяжких международных преступлений, таких как геноцид, преступления агрессии, военные преступления и преступления против человечности.

Спикер суда Фади эль-Абдалл отметил, что Украина теперь может:

голосовать при принятии бюджета МКС,

участвовать в выборах судей, прокурора и его заместителей,

предлагать поправки к Римскому уставу.

У Украины также будет возможность выдвигать своих кандидатов на должности судей. Для этого необходимо иметь опыт в международном или уголовном праве, быть квалифицированным для высших судейских должностей в своей стране, владеть английским или французским языком.

Фади эль-Абдалл выразил надежду, что Украина будет активно участвовать в деятельности суда, в частности из-за выдвижения своих специалистов на должности судей.

Спикер подчеркнул, что МКС не рассматривает дела против государств — его деятельность направлена на привлечение к индивидуальной ответственности.

Украине не нужно инициировать новые расследования против российских военных преступников, ведь у суда уже есть соответствующая юрисдикция. Поделиться

Что этому предшествовало

Римский устав — это международный договор, который учредил Международный уголовный суд (МКС). Он регулирует деятельность суда и определяет преступления, подпадающие под его юрисдикцию, в том числе геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессию.