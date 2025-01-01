Украина официально стала участницей Римского устава МКС
Категория
Украина
Дата публикации

Украина официально стала участницей Римского устава МКС

Украина официально стала участницей Римского устава МКС
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Источник:  Укринформ

С 1 января 2025 года Украина приобретает полноправное членство в Международном уголовном суде (МКС), присоединившись к Римскому уставу. Таким образом, количество участников МКС возросло до 125 стран.

Главные тезисы

  • Украина стала полноправным членом МКС, присоединилась к Римскому уставу с 1 января 2025 года.
  • МКС занимается расследованием серьезных международных преступлений, таких как геноцид, военные преступления и преступления против человечности.
  • Украина может принимать участие в выборах судей и прокурора МКС, голосовать при принятии бюджета и предлагать поправки в Римский устав.
  • МКС направлен на привлечение к ответственности индивидуально, а не суды против государств.
  • Римский устав определяет преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС и регулирует его деятельность.

Украина стала полноправным членом Международного уголовного суда

Как отмечается, МКС занимается расследованием тяжких международных преступлений, таких как геноцид, преступления агрессии, военные преступления и преступления против человечности.

Спикер суда Фади эль-Абдалл отметил, что Украина теперь может:

  • голосовать при принятии бюджета МКС,

  • участвовать в выборах судей, прокурора и его заместителей,

  • предлагать поправки к Римскому уставу.

У Украины также будет возможность выдвигать своих кандидатов на должности судей. Для этого необходимо иметь опыт в международном или уголовном праве, быть квалифицированным для высших судейских должностей в своей стране, владеть английским или французским языком.

Фади эль-Абдалл выразил надежду, что Украина будет активно участвовать в деятельности суда, в частности из-за выдвижения своих специалистов на должности судей.

Спикер подчеркнул, что МКС не рассматривает дела против государств — его деятельность направлена на привлечение к индивидуальной ответственности.

Украине не нужно инициировать новые расследования против российских военных преступников, ведь у суда уже есть соответствующая юрисдикция.

Что этому предшествовало

Римский устав — это международный договор, который учредил Международный уголовный суд (МКС). Он регулирует деятельность суда и определяет преступления, подпадающие под его юрисдикцию, в том числе геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессию.

В 2024 году Украина официально ратифицировала Римский устав. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон в День Независимости, 24 августа.

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