Україна офіційно стала учасницею Римського статуту МКС

З 1 січня 2025 року Україна набуває повноправного членства в Міжнародному кримінальному суді (МКС), приєднавшись до Римського статуту. Таким чином, кількість учасників МКС зросла до 125 країн.
Головні тези:
- Україна стала повноправним членом МКС, приєдналась до Римського статуту з 1 січня 2025 року.
- МКС займається розслідуванням серйозних міжнародних злочинів, таких як геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності.
- Україна може брати участь у виборах суддів та прокурора МКС, голосувати під час ухвалення бюджету та пропонувати поправки до Римського статуту.
- МКС спрямований на притягнення до відповідальності індивідуально, а не на суди проти держав.
- Римський статут визначає злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС, та регулює його діяльність.
Україна стала повноправним членом Міжнародного кримінального суду
Як зазначається, МКС займається розслідуванням найтяжчих міжнародних злочинів, таких як геноцид, злочини агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності.
Речник суду Фаді ель-Абдалл зазначив, що Україна тепер може:
голосувати під час ухвалення бюджету МКС,
брати участь у виборах суддів, прокурора та його заступників,
пропонувати поправки до Римського статуту.
Україна також матиме можливість висувати своїх кандидатів на посади суддів. Для цього необхідно мати досвід у міжнародному або кримінальному праві, бути кваліфікованим для найвищих суддівських посад у своїй країні, володіти англійською або французькою мовою.
Фаді ель-Абдалл висловив сподівання, що Україна братиме активну участь у діяльності суду, зокрема через висування своїх фахівців на посади суддів.
Речник підкреслив, що МКС не розглядає справи проти держав — його діяльність спрямована на притягнення до індивідуальної відповідальності.
Що цьому передувало
Римський статут — це міжнародний договір, який заснував Міжнародний кримінальний суд (МКС). Він регулює діяльність суду та визначає злочини, що підпадають під його юрисдикцію, зокрема геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та агресію.
У 2024 році Україна офіційно ратифікувала Римський статут. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон у День Незалежності, 24 серпня.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-