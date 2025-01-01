Україна офіційно стала учасницею Римського статуту МКС

З 1 січня 2025 року Україна набуває повноправного членства в Міжнародному кримінальному суді (МКС), приєднавшись до Римського статуту. Таким чином, кількість учасників МКС зросла до 125 країн.

Україна стала повноправним членом Міжнародного кримінального суду

Як зазначається, МКС займається розслідуванням найтяжчих міжнародних злочинів, таких як геноцид, злочини агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності.

Речник суду Фаді ель-Абдалл зазначив, що Україна тепер може:

голосувати під час ухвалення бюджету МКС,

брати участь у виборах суддів, прокурора та його заступників,

пропонувати поправки до Римського статуту.

Україна також матиме можливість висувати своїх кандидатів на посади суддів. Для цього необхідно мати досвід у міжнародному або кримінальному праві, бути кваліфікованим для найвищих суддівських посад у своїй країні, володіти англійською або французькою мовою.

Фаді ель-Абдалл висловив сподівання, що Україна братиме активну участь у діяльності суду, зокрема через висування своїх фахівців на посади суддів.

Речник підкреслив, що МКС не розглядає справи проти держав — його діяльність спрямована на притягнення до індивідуальної відповідальності.

Україні не потрібно ініціювати нові розслідування проти російських воєнних злочинців, адже суд уже має відповідну юрисдикцію. Водночас не виключається відкриття нових справ і звинувачень. Поширити

Що цьому передувало

Римський статут — це міжнародний договір, який заснував Міжнародний кримінальний суд (МКС). Він регулює діяльність суду та визначає злочини, що підпадають під його юрисдикцію, зокрема геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та агресію.