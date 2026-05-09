Украина отмечает День Европы — видео

Каждый год 9 мая Украина и члены Европейского Союза отмечают День Европы. Этот праздничный день посвящен чествованию общих ценностей, демократии, мира и единства на европейском континенте. На этом фоне глава государства Владимир Зеленский уже записал специальное обращение не только к украинцам, но и к европейцам.

Обращение президента Зеленского по случаю Дня Европы

Сегодня День Европы. И Украина отмечает его не формально или плакатно, а действительно зная, что мы уже неотъемлемая часть европейской семьи. Мы защищаем Украину, нашу независимость, наше будущее и тем самым мы в Украине защищаем нашу Европу, частью которой Украина была и будет. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства в очередной раз напомнил, что начиная с первых дней полномасштабной войны до сих пор Европа стоит бок о бок с Украиной, поддерживает и помогает.

По мнению Владимира Зеленского, речь идет не о благотворительности, а о сознательном выборе европейцев.