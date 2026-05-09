Украина отмечает День Европы — видео
Владимир Зеленский
Обращение президента Зеленского по случаю Дня Европы
Каждый год 9 мая Украина и члены Европейского Союза отмечают День Европы. Этот праздничный день посвящен чествованию общих ценностей, демократии, мира и единства на европейском континенте. На этом фоне глава государства Владимир Зеленский уже записал специальное обращение не только к украинцам, но и к европейцам.

  • Поддержка Украины – не благотворительность, а сознательный выбор европейцев.
  • Украина готова и дальше бороться за свободу и право на самоопределение.

Сегодня День Европы. И Украина отмечает его не формально или плакатно, а действительно зная, что мы уже неотъемлемая часть европейской семьи. Мы защищаем Украину, нашу независимость, наше будущее и тем самым мы в Украине защищаем нашу Европу, частью которой Украина была и будет.

Глава государства в очередной раз напомнил, что начиная с первых дней полномасштабной войны до сих пор Европа стоит бок о бок с Украиной, поддерживает и помогает.

По мнению Владимира Зеленского, речь идет не о благотворительности, а о сознательном выборе европейцев.

Быть на одной стороне со смелыми и сильными, с украинцами и украинками, которые сегодня борются за мир и настоящую безопасность от тирании не только для себя, но и для всего континента. И мы обязательно защитим наше государство, наш народ и наше право самостоятельно выбирать свое будущее — будущее в Европе. Слава Украине! — подчеркнул глава государства.

