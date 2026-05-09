Україна святкує День Європи — відео
Щороку 9 травня Україна та члени Європейського Союзу відзначають День Європи. Цей святковий день присвячений вшануванню спільних цінностей, демократії, миру та єдності на європейському континенті. На цьому тлі глава держави Володимир Зеленський уже записав спеціальне звернення не лише до українців, а й також до європейців.

Головні тези:

  • Підтримка України — не благодійність, а свідомий вибір європейців.
  • Україна готова й надалі боротися за свободу та право на самовизначення.

Звернення президента Зеленського з нагоди Дня Європи

Сьогодні День Європи. І Україна відзначає його не формально чи плакатно, а дійсно знаючи, що ми вже невід’ємна частина європейської родини. Ми захищаємо Україну, нашу незалежність, наше майбутнє, і тим самим ми в Україні захищаємо нашу Європу, частиною якої Україна була і буде.

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави вкотре нагадав, що починаючи з перших днів повномасштабної війни і досі Європа стоїть пліч-о-пліч з Україною, підтримує та допомагає.

На переконання Володимира Зеленського, йдеться не про благодійність, а свідомий вибір європейців.

Бути на одному боці зі сміливими й сильними, з українцями та українками, які борються сьогодні за мир і справжню безпеку від тиранії не тільки для себе, а й для всього континенту. І ми обовʼязково захистимо нашу державу, наш народ і наше право самостійно обирати своє майбутнє — майбутнє у Європі. Слава Україні! — наголосив глава держави.

