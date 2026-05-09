Україна святкує День Європи — відео

Щороку 9 травня Україна та члени Європейського Союзу відзначають День Європи. Цей святковий день присвячений вшануванню спільних цінностей, демократії, миру та єдності на європейському континенті. На цьому тлі глава держави Володимир Зеленський уже записав спеціальне звернення не лише до українців, а й також до європейців.
Головні тези:
- Підтримка України — не благодійність, а свідомий вибір європейців.
- Україна готова й надалі боротися за свободу та право на самовизначення.
Звернення президента Зеленського з нагоди Дня Європи
Глава держави вкотре нагадав, що починаючи з перших днів повномасштабної війни і досі Європа стоїть пліч-о-пліч з Україною, підтримує та допомагає.
На переконання Володимира Зеленського, йдеться не про благодійність, а свідомий вибір європейців.
