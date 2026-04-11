Украина отреагировала на решение Молдовы выйти из СНГ

Власти Украины приветствуют решение Молдовы выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ). Что важно понимать, это произошло после того, как официальный Кишинев закончил внутригосударственные процедуры этого процесса.
Главные тезисы
- Страны региона должны дистанцироваться от постсоветских форматов сотрудничества.
- На этом фоне Украина продолжает разрывать все устаревшие юридические связи с Москвой.
Молдова выходит из состава СНГ
С заявлением на этот счет выступило Министерство иностранных дел Украины.
По словам украинских дипломатов, уже вступили в силу указы лидера Молдовы Майи Санду касательно выхода из Содружества Независимых Государств.
В МИД также напомнили, что Украина поддерживает намерение своих союзников дистанцироваться от постсоветских форматов сотрудничества.
Кроме того, в дипломатическом ведомстве отметили, что Киев также системно и последовательно разрывает все устаревшие юридические связи с Москвой.
В первую очередь речь идет о завершении процесса выхода из 116 давно недействующих де-факто договоров, заключенных в рамках СНГ.
