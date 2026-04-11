Україна відреагувала на рішення Молдови вийти з СНД
Влада України вітає рішення Молдови щодо виходу зі Співдружності Незалежних Держав (СНД). Що важливо розуміти, це сталося після того, як офіційний Кишинів закінчив внутрішньодержавні процедури цього процесу.

Головні тези:

  • Країни регіону повинні дистанціюватися від пострадянських форматів співпраці.
  • На цьому тлі Україна продовжує розривати усі застарілі юридичні зв’язки з Москвою.

З заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ України.

За словами українських дипломатів, уже набули чинності укази лідерки Молдова Маї Санду щодо виходу зі Співдружності Незалежних Держав.

Міністерство закордонних справ України вітає завершення Республікою Молдова внутрішньодержавних процедур виходу з СНД. Це суверенне рішення відображає послідовні та закономірні зовнішньополітичні пріоритети Молдови на шляху до ЄС, а також її прагнення зміцнити суверенітет і незалежність з огляду на регіональні та глобальні безпекові загрози.

У МЗС також вкотре нагадали, що Україна підтримує намір своїх союзників дистанціюватися від пострадянських форматів співпраці.

Окрім того, в дипломатичному відомстві зазначили, що Київ такж системно та послідовно розриває усі застарілі юридичні зв’язки з Москвою.

Насамперед йдеться про завершення процесу виходу зі 116 давно недіючих де-факто договорів, укладених у рамках СНД.

Переконані, що подальша консолідація зусиль України та Республіки Молдова сприятиме зміцненню регіональної безпеки, розвитку двостороннього партнерства та реалізації прагнення обох дружніх народів щодо вступу до Європейського Союзу.

