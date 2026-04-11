Україна відреагувала на рішення Молдови вийти з СНД

Влада України вітає рішення Молдови щодо виходу зі Співдружності Незалежних Держав (СНД). Що важливо розуміти, це сталося після того, як офіційний Кишинів закінчив внутрішньодержавні процедури цього процесу.
Головні тези:
- Країни регіону повинні дистанціюватися від пострадянських форматів співпраці.
- На цьому тлі Україна продовжує розривати усі застарілі юридичні зв’язки з Москвою.
Молдова виходить зі складу СНД
З заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ України.
За словами українських дипломатів, уже набули чинності укази лідерки Молдова Маї Санду щодо виходу зі Співдружності Незалежних Держав.
У МЗС також вкотре нагадали, що Україна підтримує намір своїх союзників дистанціюватися від пострадянських форматів співпраці.
Окрім того, в дипломатичному відомстві зазначили, що Київ такж системно та послідовно розриває усі застарілі юридичні зв’язки з Москвою.
Насамперед йдеться про завершення процесу виходу зі 116 давно недіючих де-факто договорів, укладених у рамках СНД.
