В Украине уже разработали систему для эффективного отслеживания воздушных атак преступной армии РФ.

Что известно о новой стратегии Украины в защите неба от атак армии РФ

Как отмечают журналисты издания, в начале вторжения преступной армии РФ в Украину в 2022 году перспективы защиты украинского воздушного пространства выглядели мрачно, поскольку радарное покрытие не было однородным еще до того, как по РЛС были нанесены удары российской авиацией.

Однако уже через 4 дня после начала полномасштабной войны группа украинских разработчиков создала подразделение под названием "Technari" и разработала эффективную систему отслеживания воздушных атак авиации страны-агрессорки.

Подчеркивается, что приложение на основе системы ИИ помогает украинцам получить информацию о вражеских воздушных объектах в небе в один клик.

Представители группы разработчиков планируют обрабатывать звуки потенциальных воздушных угроз, которые улавливают микрофонные сети, расположенные по всей Украине.

Работа компании – маленькая часть тихого, но драматического украинского эксперимента по противодействию авиационным атакам. Несколько других подразделений уже используют сети микрофонов, которые передают звуки украинским операторам ПВО. Эти инновации времен войны оказались настолько успешными, что вскоре их примеру могут последовать и другие страны, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

Отмечается, что микрофонные сети значительно развились за последние два десятилетия.

Но анализ звуковых волн для ПВО долгое время считался нецелесообразным.

Авторы материала отмечают, что украинские микрофонные сети значительно дешевле радарных станций.

РЛС на вооружении ВСУ

Они также не излучают сигналы, которые могли бы быть замечены оккупационной армией РФ.

Умная инженерия может резко снизить радиолокационную заметность самолета, движение через воздух создает звук. Акустическое обнаружение лучше работает на малых высотах, где летает большинство боевых беспилотников

Командующий ВВС армии США в Европе генерал Джеймс Гекер подчеркивает, что эта технология жизнеспособна на высоте примерно 3 тыс метров, а радар может контролировать высоту без помех от земли.

Что известно об эффективных разработках в сфере мониторинга воздушного пространства

Авторы материала обращают внимание на львовский стартап Zvook, работающий за счет размещения высокоясных микрофонов вокруг города.

Записи используются для обучения программного обеспечения по определению акустических сигнатур угроз, включающих в себя небольшие БПЛА российских оккупантов, вражеские ракеты и самолеты.

Разработка Zvook позволяет обнаружить вражеские дроны на расстоянии до 5 км, крылатые ракеты – за 7 км.

Разработчики стартапа используют для этого изогнутые "акустические зеркала" диаметром полметра, концентрирующие звуковые волны на микрофонах.

Большинство прослушивающих станций имеют две для дуги охвата около 200°. Обработка производится на компьютере.

Размеры разработанных станций, как отмечается, меньше коробки с обувью.

Их стоимость составляет около 500 долларов в единицу.

Для сравнения, радар, способный обнаружить небольшой дрон на расстоянии 5 км, может стоить 500 тыс. долларов.

Телекоммуникационная компания "Киевстар" бесплатно устанавливает комплект Zvook на своих башнях сотовой связи, техническое обслуживание и передает данные.

В местах без функционирующих башен сотовой связи система часто прячется в траве без громоздких акустических зеркал, которые можно заметить. Питание производится благодаря аккумулятору или солнечной панели.

Обнаружение Zvook обычно появляется в армейской компьютерной программе Delta за 12 секунд.

По словам сержанта ПВО Воздушных сил ВСУ Марьяна Сулима, управляющего проектом Zvook, в настоящее время уровень ошибочных срабатываний системы составляет около 1,6%.

Для обеспечения дополнительной проверки пользователи Delta получают девятисекундный клип соответствующего звука.

Установлено около 270 станций Zvook, все передают данные армии.

Радар часто включается только в ответ на оповещение.

Для более эффективной триангуляции источника звука Zvook разрабатывает специальный массив из четырех микрофонов для подключения к станциям прослушивания. Это должно позволить определить направление происхождения звука с точностью до примерно 5°.

Еще одним перспективным проектом является разработка секретной украинской группы исследователей Sky Fortress.

Их система состоит из нескольких тысяч станций прослушивания, а запланированы еще тысячи.

Для прослушивания также используются микрофоны и компьютеры.

Данные поступают в украинскую систему командования и управления, известную как "Вираж".

По словам знакомого с разработкой проекта аналитика Рики Эллисона, такие станции обнаружения оказались настолько эффективными, что обнаруживают большинство выпущенных преступной армией РФ летящих на низкой высоте боеприпасов по Украине.

Российские подразделения начали скрадывать или иным образом изменять акустические сигнатуры своих беспилотников, но алгоритмы обнаружения быстро адаптируются.

Несколько недель назад набор Sky Fortress был тихо продемонстрирован на полигоне в Европе. Представители 11 стран НАТО видели обнаружение крылатых ракет и беспилотников.

НАТО рассматривает возможность размещения микрофонов для своей противовоздушной обороны.

Несколько министерств обороны на Востоке военного альянса уже закупают акустическое снаряжение для ПВО.

Некоторые предприимчивые украинские технологи оснащают дроны для боевых действий микрофонами, чтобы помочь им сравниться с российскими в воздушных боях.

В России тоже имеют аналогичные разработки. Как указывают авторы материала, речь, в частности, идет о новой микрофонной системе Malik, которая способна защищать позиции российских окупантов на передовой.

Она якобы способна обнаруживать беспилотники украинских военных на расстоянии около 330 метров.