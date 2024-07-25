Наразі в Україні вже розробили систему для ефективного відстеження повітряних атак злочинної армії РФ.

Що відомо про нову стратегію Україні у захисті неба від атак армії РФ

Як зазначають журналісти видання, на початку вторгнення злочинної армії РФ в Україну у 2022 році перспективи щодо захисту українського повітряного простору виглядали похмуро, оскільки радарне покриття не було однорідним ще до того, як по РЛС було завдано ударів російською авіацією.

Однак вже за 4 дні після початку повномасштабної війни група українських розробників створила підрозділ під назвою "Technari" та розробила ефективну систему відстеження повітряних атак авіації країни-агресорки.

Підкреслюється, що застосунок на основі системи ШІ допомагає українцям отримати інформацію про ворожі повітряні об’єкти у небі в один клік.

Наразі представники групи розробників планують обробляти звуки потенційних повітряних загроз, які вловлюють мікрофонні мережі, розташовані по всій Україні.

Робота компанії – маленька частина тихого, але драматичного українського експерименту з протидії авіаційним атакам. Кілька інших підрозділів уже користуються мережами мікрофонів, які передають звуки українським операторам ППО. Ці інновації часів війни виявилися настільки успішними, що скоро їх приклад можуть наслідувати й інші країни, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що мікрофонні мережі значно розвинулись протягом останніх двох десятиліть.

Але аналіз звукових хвиль для ППО довгий час вважався недоцільним.

Автори матеріалу зазначають, що українські мікрофонні мережі значно дешевші за радарні станції.

РЛС на озброєнні ЗСУ

Вони також не випромінюють сигналів, які могли б бути помічені окупаційною армією РФ.

Розумна інженерія може різко зменшити радіолокаційну помітність літака, рух через повітря створює звук. Акустичне виявлення найкраще працює на малих висотах, де літає більшість бойових безпілотників

Командувач ВПС армії США у Європі, генерал Джеймс Гекер підкреслює, що ця технологія життєздатна на висоті приблизно 3 тис метрів, а радар може контролювати висоту без перешкод від землі.

Що відомо про ефективні розробки у сфері моніторингу повітряного простору

Автори матеріалу звертають увагу на львівський стартап Zvook, який працює за рахунок розміщення високоясніх мікрофонів навколо міста.

Записи використовуються для навчання програмного забезпечення із визначення акустичних сигнатур загроз, які включають в себе невеликі БпЛА російських окупантів, ворожі ракети та літаки.

Розробка Zvook дозволяє виявити ворожі дрони на відстані до 5 км, крилаті ракети - за 7 км.

Розробники стартапу використовують для цього вигнуті "акустичні дзеркала" діаметром півметра, які концентрують звукові хвилі на мікрофонах.

Більшість прослуховувальних станцій мають дві для дуги охоплення близько 200°. Обробка відбувається на комп'ютері.

Розміри розроблених станцій, як зазначається, менші за коробку з взуттям.

Їхня вартість складає близько 500 доларів за одиницю.

Для порівняння, радар, здатний виявити невеликий дрон на відстані 5 км, може коштувати 500 тис доларів

Телекомунікаційна компанія "Київстар" безкоштовно встановлює комплект Zvook на своїх вежах стільникового зв’язку, здійснює технічне обслуговування та передає дані.

У місцях без функціонуючих веж стільникового зв’язку, система часто ховається в траві без громіздких акустичних дзеркал, які можна помітити. Живлення здійснюється завдяки акумулятору або сонячній панелі.

Виявлення Zvook зазвичай з’являються в армійській комп’ютерній програмі Delta за 12 секунд.

За словами сержанта ППО Повітряних сил ЗСУ Мар’яна Сулима, який керує проектом Zvook, наразі рівень помилкових спрацьовувань системи становить близько 1,6%.

Щоб забезпечити додаткову перевірку, користувачі Delta отримують дев’ятисекундний кліп відповідного звуку.

Встановлено приблизно 270 станцій Zvook, усі передають дані армії.

Радар часто вмикається лише у відповідь на сповіщення.

Для більш ефективної тріангуляції джерела звуку Zvook розробляє спеціальний масив із чотирьох мікрофонів для підключення до станцій прослуховування. Це повинно дозволити визначити напрямок походження звуку з точністю приблизно до 5°.

Ще одним перспективним проєктом є розробка таємної української групи дослідників Sky Fortress.

Їхня система складається з кількох тисяч станцій прослуховування, а заплановано ще тисячі.

Наразі для прослуховування також використовуються мікрофони та комп’ютери.

Дані надходять в українську систему командування і управління, відому як "Віраж".

За словами знайомого із розробкою проєкту аналітика Рікі Еллісона, такі станції виявлення виявились настільки ефективними, що виявляють більшість випущених злочинною армією РФ боєприпасів по Україні, що летять на низькій висоті.

Російські підрозділи почали приглушувати або іншим чином змінювати акустичні сигнатури своїх безпілотників, але алгоритми виявлення швидко адаптуються.

Кілька тижнів тому набір Sky Fortress тихо продемонстрували на полігоні в Європі. Представники 11 країн НАТО бачили виявлення крилатих ракет та безпілотників.

НАТО розглядає можливість розміщення мікрофонів для своєї протиповітряної оборони.

Кілька міністерств оборони на сході військового альянсу вже закуповують акустичне спорядження для ППО.

Деякі заповзятливі українські технологи оснащують дрони для бойових дій мікрофонами, щоб допомогти їм зрівнятися з російськими в повітряних боях.

У Росії також мають аналогічні розробки. Як вказують автори матеріалу, мова, зокрема, йде про нову мікрофонну систему Malik, яка здатна захищати позиції російських окупантів на передовій.

Вона нібито здатна виявляти безпілотники українських військових на відстані приблизно 330 метрів.