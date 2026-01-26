Украина планирует произвести более 7 млн дронов в 2026 году — Минобороны

Заместитель министра обороны Сергей Боев рассказал, что в 2026 году Украина планирует произвести более семи миллионов беспилотников.
Главные тезисы
- Производство более 7 млн дронов в 2026 году свидетельствует о значительном развитии украинской оборонной промышленности.
- Беспилотные технологии считаются важным элементом асимметричной обороны Украины, позволяя создавать зоны поражения до 20 км и цели до 100 км.
- Украина вывела оборонную промышленность на новый уровень благодаря новейшим технологиям, отражающимся в росте в производстве вооружений и боеприпасов.
Украина имеет амбициозные планы по производству дронов на 2026 год
Боев раскрыл ключевые приоритеты обороны Украины на текущий год во время выступления на конференции OFDEF, посвященной координации оборонной поддержки Киева со стороны государств-партнеров.
В сфере беспилотных систем Украина планирует в 2026 году произвести более 7 миллионов дронов. Беспилотные технологии стали основой асимметричной обороны и позволили создать зону поражения глубиной до 20 км. Следующая цель — расширение этой зоны до 100 километров.
Замминистра назвал ключевыми приоритетами на текущий год системы ПВО и ПРО, а также ракеты к ним, дроны отечественного производства и артиллерийские боеприпасы повышенной дальности.
Напомним, доля оружия, техники и боеприпасов, законтрактованных Агентством оборонных закупок у украинских производителей по сравнению с предыдущим годом выросла с 46% до 82%.
