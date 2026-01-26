Україна планує виробити понад 7 млн дронів у 2026 році — Міноборони

Заступник міністра оборони Сергій Боєв розповів, що у 2026 році Україна планує виробити понад сім мільйонів безпілотників.
Головні тези:
- Плани виробництва понад 7 млн дронів у 2026 році свідчать про значний розвиток української оборонної промисловості.
- Безпілотні технології стають важливим елементом асиметричної оборони України, що дозволяє створити зону ураження до 20 км, і мета — до 100 км.
- Новітні технології оборони вивели українську промисловість на новий рівень, що відображається у зростанні вирощення озброєння та тактичних боєприпасів.
Україна має амбітні плани з виробництва дронів на 2026 рік
Боєв розкрив ключові оборонні пріоритети України на поточний рік під час виступу на конференції OFDEF, яка присвячена координації оборонної підтримки Києва з боку держав-партнерів.
У сфері безпілотних систем Україна планує у 2026 році виробити понад 7 мільйонів дронів. Безпілотні технології стали основою асиметричної оборони та дозволили створити зону ураження глибиною до 20 кілометрів. Наступна мета — розширення цієї зони до 100 кілометрів.
Заступник міністра назвав ключовими пріоритетами на поточний рік системи ППО і ПРО, а також ракети до них, дрони вітчизняного виробництва та артилерійські боєприпаси підвищеної дальності.
Нагадаємо, частка зброї, техніки та боєприпасів, законтрактованих Агенцією оборонних закупівель в українських виробників, порівняно з попереднім роком зросла з 46% до 82%.
