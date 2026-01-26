Україна планує виробити понад 7 млн дронів у 2026 році — Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна планує виробити понад 7 млн дронів у 2026 році — Міноборони

Міністерство оборони України
дрон
Read in English

Заступник міністра оборони Сергій Боєв розповів, що у 2026 році Україна планує виробити понад сім мільйонів безпілотників.

Головні тези:

  • Плани виробництва понад 7 млн дронів у 2026 році свідчать про значний розвиток української оборонної промисловості.
  • Безпілотні технології стають важливим елементом асиметричної оборони України, що дозволяє створити зону ураження до 20 км, і мета — до 100 км.
  • Новітні технології оборони вивели українську промисловість на новий рівень, що відображається у зростанні вирощення озброєння та тактичних боєприпасів.

Україна має амбітні плани з виробництва дронів на 2026 рік

Боєв розкрив ключові оборонні пріоритети України на поточний рік під час виступу на конференції OFDEF, яка присвячена координації оборонної підтримки Києва з боку держав-партнерів.

У сфері безпілотних систем Україна планує у 2026 році виробити понад 7 мільйонів дронів. Безпілотні технології стали основою асиметричної оборони та дозволили створити зону ураження глибиною до 20 кілометрів. Наступна мета — розширення цієї зони до 100 кілометрів.

Заступник міністра назвав ключовими пріоритетами на поточний рік системи ППО і ПРО, а також ракети до них, дрони вітчизняного виробництва та артилерійські боєприпаси підвищеної дальності.

Після початку повномасштабної війни Україна значно наростила виробництво озброєння та впровадження новітніх технологій, які вже застосовуються на фронті.

Нагадаємо, частка зброї, техніки та боєприпасів, законтрактованих Агенцією оборонних закупівель в українських виробників, порівняно з попереднім роком зросла з 46% до 82%.

