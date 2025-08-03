Украина подготовила три мощных санкционных пакета против РФ

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Украина подготовила три санкционных пакета, в том числе один из них уже применен – это санкции против капитанов российского теневого флота.
Главные тезисы
- Украина настроена синхронизировать все пакеты со своими союзниками.
- Особое внимание уделяется сотрудничеству с командой Дональда Трампа.
Украина усиливает санкционное давление на Россию
Как отметил глава государства, он провел совещание по поводу санкционной политики Украины.
Он также подчеркнул, что важные решения союзников должны будут подтверждены украинскими санкциями.
Несколько позже на сайте ОПУ был обнародован указ о введении в действие санкций СНБО.
В список попали 94 физических лица, а также юридические — 5 российских компаний.
По словам Владимира Зеленского, глава Офиса президента Андрей Ермак доложил о коммуникации с партнерами, в том числе с командой Дональда Трампа.
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