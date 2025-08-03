Украина подготовила три мощных санкционных пакета против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина подготовила три мощных санкционных пакета против РФ

Офис Президента Украины
Украина усиливает санкционное давление на Россию
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По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Украина подготовила три санкционных пакета, в том числе один из них уже применен – это санкции против капитанов российского теневого флота.

Главные тезисы

  • Украина настроена синхронизировать все пакеты со своими союзниками.
  • Особое внимание уделяется сотрудничеству с командой Дональда Трампа.

Украина усиливает санкционное давление на Россию

Как отметил глава государства, он провел совещание по поводу санкционной политики Украины.

Подготовлены 3 санкционных пакета, и первый пакет уже сегодня применен — санкции против капитанов российского теневого флота. Будем синхронизировать все эти пакеты с нашими партнерами так, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций. Одобрил на следующую неделю синхронизацию санкций партнеров в нашей юрисдикции.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также подчеркнул, что важные решения союзников должны будут подтверждены украинскими санкциями.

Несколько позже на сайте ОПУ был обнародован указ о введении в действие санкций СНБО.

В список попали 94 физических лица, а также юридические — 5 российских компаний.

По словам Владимира Зеленского, глава Офиса президента Андрей Ермак доложил о коммуникации с партнерами, в том числе с командой Дональда Трампа.

Соединенные Штаты Америки настроены помогать. Я хочу поблагодарить за это. Давление на Россию действительно может сработать именно так, чтобы они ощутили последствия затягивания войны, — подчеркнул глава государства.

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